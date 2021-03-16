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Второй сезон «Преступления» с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным стартует 22 марта

16 марта
2021 год

Новости кино >>
16 марта 2021
Второй сезон детективного сериала «Преступление» стартует 22 марта на «России 1». Главным героям в исполнении Дарьи Мороз и Павла Прилучного предстоит найти новых преступников, которые держат в страхе весь город, уточняет пресс-служба телеканала.

Второй сезон «Преступления» с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным стартует 22 марта
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

По сюжету сети рыболовецкого траулера вместе с уловом достают из воды тело молодого человека Анатолия Ильина. В это же время пропадает дочь крупного местного бизнесмена с криминальным прошлым Виталия Немченко (Виталий Кищенко) и его жены Светланы (Мария Миронова). Александра Москвина (Дарья Мороз) считает, что исчезновение Оли и убийство Ильина напрямую связаны и начинает отрабатывать версии. На фоне пропажи девушки открываются семейные тайны многих горожан, разворачивается противостояние криминальных авторитетов Карпова (Кирилл Полухин) и Ферналиева (Артем Ткаченко). Становится непросто, и Москвина понимает, что ей необходима помощь Андрея Чистякова (Павел Прилучный). Но не так давно между двумя следователями пробежала кошка, и теперь они в ссоре.

Следователь Москвина – настоящий профессионал. Она стремится любой ценой раскрыть преступление, жертвуя ради работы даже личной жизнью.

«Очень рада, что Саша Москвина опять со мной, это часть меня, я к ней отношусь с большой любовью. Это важная для меня роль, очень сложная, и одна из тех, которые, наверное, остаются в памяти артиста надолго. Такая роль, которая заставляет работать «нутром», какими-то сложными внутренними переходами. Она раскачивает изнутри», — рассказала Дарья Мороз.

Второй сезон «Преступления» с Дарьей Мороз и Павлом Прилучным стартует 22 марта
фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»

Два сезона «Преступления» снимались в Калининграде, и создатели проекта уверены, что такая локация точно передает атмосферу истории. Это именно тот случай, когда пейзажи и интерьеры становятся главными героями. По словам Павла Прилучного, «город держал в определенной строгости. Здесь невозможно снять мыльную оперу, но возможно рассказать историю сложную, запутанную, со множеством неожиданных и затягивающих вглубь сюжетов».
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