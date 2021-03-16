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Сериал «По колено» продлен на второй сезон

16 марта
2021 год

Новости кино >>
16 марта 2021
Сериал «По колено» продлен на второй сезон. Продолжение совместного проекта IVI и СТС о маленьком человеке в большом городе выйдет в этом году, сообщает пресс-служба онлайн-платформы.

Сериал «По колено» продлен на второй сезон
фото: Пресс-служба IVI

В центре сюжета — Саня Грибов (Иван Филиппов), чей рост всего 135 см. Случайно оказавшись на съемочной площадке, герой решает кардинально изменить жизнь и отправляется в Москву. На пути к славе его ждет множество испытаний, в том числе и любовных: на пробах Саня знакомится с Аленой (Анастасия Уколова), и теперь добиться признания девушки — еще одна глобальная цель героя.

«Процент досматриваемости некоторых серий превысил 82%. Остались после просмотра первой серии — 70% зрителей. Это лучший показатель по просмотрам среди продуктов собственного производства IVI Originals. Цифры говорят сами за себя: зрителям «зашел» наш сериал. Люди устали от бытовых проблем и социальных изменений в мире. Мы же с помощью легкого юмора, романтики погружаем их в светлую и добрую историю», — отметил руководитель направления IVI Originals Давид Кочаров.

Финальные серии первого сезона будут доступны на IVI 18 марта.
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