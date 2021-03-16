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«Триада» выходит на международный рынок

16 марта
2021 год

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16 марта 2021
Ситком ТНТ «Триада» продан для показа за рубежом. Сделку заключили компании «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и Armoza Formats, которая сможет транслировать уже вышедшие эпизоды сериала за пределами СНГ, а также адаптировать формат и сюжет для зрителей разных стран. Об этом сообщает пресс-служба проекта.

«Триада» выходит на международный рынок
фото: Пресс-служба ТНТ

В центре сюжета — мужчина по имени Толя (Борис Дергачев), которому сразу три женщины одновременно признаются, что беременны от него: жена, любовница и малознакомая танцовщица из клуба (Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Анастасия Калашникова). В поисках выхода из ситуации герой принимает безумное решение – он приглашает трех будущих мам жить вместе с ним под одной крышей. Премьера «Триады» в России состоялась 30 сентября 2019 года, а второй сезон ожидается в 2021-м.

«Рады, что с нашей помощью сериал «Триада» найдёт свою иностранную аудиторию. Мы уже давно успешно работаем с ТНТ, и теперь наше сотрудничество выйдет на новый уровень. Мы представим хитовый проект на глобальном рынке, где набирают популярность российские сериалы – вначале триллеры, а теперь и другие жанры. Уверены, что зритель по всему миру узнает себя в этих героях, будет сопереживать им и смеяться над ситуациями, в которые они попали», — отметил руководитель департамента продаж компании Armoza Formats Саломе Пейон.

Armoza Formats начала свою работу в 2005 году в Израиле. Компания занимается производством и дистрибуцией развлекательных шоу и сериалов. За 16 лет на рынке партнерами Armoza стали HBO, FOX, NBC, BBC, Channel 4 UK и другие международные бренды. В 2019-м компания стала частью британской корпорации ITV Studios. В форматный каталог Armoza входит больше 100 проектов.
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