На YouTube-канале LIFE DOC стартовал новый документальный цикл

На YouTube-канале LIFE DOC стартует новый документальный цикл. Первый релиз «Всё еще ты. Жизнь с деменцией» уже доступен для просмотра, сообщает пресс-служба интернет-портала LIFE.
фото: YouTube-канал LIFE DOC
Создатель документального фильма Александра Ли отметила, что, по данным ВОЗ, людей с деменцией с каждым годом будет больше и больше. И средний возраст когнитивных нарушений только снижается. Сейчас в России он составляет 47 лет. Проект посвящен причинам заболевания и историям людей с деменцией — их мечтам, образу жизни, поддержке со стороны близких.
В цикле также затронут темы суррогатного материнства, космического прошлого и будущего России, либерализации судебной системы и многие другие.
«Можно сказать, что редакция Life.ru выбрала для себя вектор на «отражение реальности» и нам было бы странно останавливаться исключительно на публикации новостей и написании текстов. Мы решили двигаться дальше, осваивать новые жанры. И собрали очень сильную команду авторов, операторов, режиссеров, которые и создают сейчас эту линейку документальных фильмов», — рассказал главред интернет-портала LIFE Андрей Бурцев.
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