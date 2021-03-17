Приём заявок на Московский питчинг дебютантов подходит к концу

Завершается приём заявок на Питчинг дебютантов, который состоится в рамках бизнес-площадки 43-го Московского международного кинофестиваля и Московского молодежного кинофорума-2021. Об этом сообщает пресс-служба Молодёжного центра Союза Кинематографистов РФ.
фото: пресс-служба Молодёжного центра Союза Кинематографистов РФ
Питчинг пройдёт в шести категориях: «Полнометражное игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Телесериалы», «Веб-сериалы», «Документальное кино» и Work-in-progress. Общий призовой фонд составит 6 млн рублей (по 1 миллиону в каждой категории). Помимо денежных призов, участники питчинга смогут принять участие в образовательной программе, а также получить дополнительные призы от экспертов конкурса и технических партнёров.
К участию принимаются заявки от дебютантов Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет на момент проведения Питчинга (либо в соавторстве с представителями данной возрастной категории). Заявки и сценарии принимаются только на русском языке. Для того, чтобы стать участником, необходимо зарегистрироваться на платформе Movie Start и заполнить анкету в разделе «Мои проекты», а также прикрепить к анкете синопсис и сценарий проекта. Для документальных фильмов возможна замена сценария режиссёрской экспликацией. Оформленную заявку необходимо подать на Питчинг в разделе «Конкурсы». Приём заявок заканчивается 20 марта 2021 года (включительно).
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