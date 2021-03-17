«Конёк-горбунок», «Чернобыль» и другие российские фильмы попадут в Европу, Азию, Северную и Южную Америку

Российские компании подвели итоги Европейского кинорынка (European Film Market) EFM 2021: по предварительным оценкам, заключено более 30 сделок. В числе зарубежных дистрибуторов контента, купивших права на российские фильмы, сериалы и анимацию, – компании, представляющие практически все континенты. Так, «Конька-горбунка» покажут во Франции, Германии, Северной Америке и Вьетнаме, «Побочный эффект» выйдет в прокат в Мексике и Бразилии, «Бег» увидят в Китае, Южной Корее, на Тайване и во Франции, а «Чернобыль» Данилы Козловского приобрели один из крупнейших китайских стриминговых сервисов iQiYI и дистрибуторы ряда крупных европейских и азиатских стран, уточняет пресс-служба РОСКИНО.
фото: пресс-служба Роскино
Европейский кинорынок, который проходил в формате онлайн с 1 по 5 марта в рамках Берлинского международного кинофестиваля, собрал более 500 компаний-участников из 60 стран мира; рынок посетили около 12 тысяч представителей мировой индустрии контента. Российские компании представили свыше 140 проектов – фильмы, сериалы и анимацию. Тридцать девять российских производителей контента участвовали в кинорынке в рамках виртуального зонтичного стенда РОСКИНО. Также российский контент и возможности компаний были впервые комплексно представлены в секциях Berlinale Series Online Market (рынок сериалов) и Berlinale Co-Production Market (рынок копродукции).
По словам генерального директора РОСКИНО Евгении Марковой, «российское присутствие на EFM в этом году было очень масштабным: российские проекты были заявлены на трёх площадках: European Film Market, Berlinale Series Online Market и Berlinale Co-Production Market. Кроме того, Россия была представлена и в секциях Берлинского кинофестиваля, и в программе Berlinale Talents. В рамках EFM компании заключили, по первым оценкам, более 30 сделок, также по ряду сделок ещё ведутся переговоры. Кроме того, мы получили позитивную обратную связь на рынке копродукции, где участвовали 17 российских продюсеров, включая участников международной образовательной программы по копродукции Eave On Demand In Russia, которую мы инициировали при поддержке Министерства культуры РФ в 2020 году. Участники отметили интерес со стороны зарубежных партнёров к возможностям совместного производства с Россией, – в частности, среди заинтересованных стран – Израиль, Франция, Германия, Литва, Латвия и другие; в рамках рынка состоялся ряд встреч по конкретным проектам. Для многих потенциальных партнёров важной новостью стала возможность получения финансирования на миноритарную копродукцию. Мы видим большие перспективы у данного направления».
фото: кадр из фильма «Чернобыль»
«Централ Партнершип» отметил большой интерес со стороны байеров к масштабным картинам из премьерного пакета компании – «Чернобыль», «Огонь», «Чемпион мира» и «Лётчик». В рамках рынка компания заключила ряд крупных сделок. Так, интернет-права на «Чернобыль» были проданы китайскому стриминговому сервису iQiYI. Также были реализованы права на территорию Тайваня, Южной Кореи, франкоговорящей Европы, Чехии и Словакии. Ранее американским дистрибутором фильма стала крупная независимая компания MPI. «Огонь», который выйдет в США в июле 2021-го, также нашёл дистрибуторов во Франции, Германии, Италии и на Ближнем Востоке.
Главные новинки ГК «Планета Информ» «Мы», «Бывшая» и «Побочный эффект», показ которого состоялся в рамках EFM, были проданы в немецкоязычные страны Европы. По последнему также был заключён контракт с дистрибутором из Латинской Америки: в ближайшее время фильм выйдет в прокат в Мексике и Бразилии. Кроме того, «Кома» была продана в Польшу. Компания All Media заключила сделки по продажам фильмов «Последний богатырь» и «Последний богатырь: Корень зла» с дистрибуторами из Германии, Франции и Италии. В числе новых проектов были представлены психологический триллер «Соври мне правду», «Северный ветер» Ренаты Литвиновой и мультфильм «Нос, или Заговор "не таких"». На рынке были проведены переговоры с байерами из Германии, Франции, Италии, Китая и Испании.
фото: кадр из мультфильма «Нос, или Заговор "не таких"»
Компания Один-Медиа нашла новых партнёров из Японии, Таиланда, Южной Кореи, Германии, Скандинавии и Канады. Впервые международным байерам был представлен новый проект путешественника Леонида Круглова с рабочим названием «Новая земля», сьёмки и производство которого планируются в 2021-2022 году. Интерес к продюсированию и финансированию фильма проявили продюсерские компании из Германии, Австрии, США и Тайваня. Из готовых проектов наибольшей популярностью пользовалась «Невидимая надежда» – на EFM cостоялась премьера этого международного проекта, посвященного проблеме переработки пластика и борьбе с мусорным коллапсом планеты. На него пришли запросы от 22 фестивалей, восьми фондов и 17 дистрибуторов из 14 стран. В связи с этим планируется запустить в производство вторую часть, посвящённую исследованиям бактерий, поедающих пластик. Второй по популярности стала историческая докудрама «Урарту. Забытое царство». Итальянский телеканал RAI подтвердил приобретение прав на премьерный показ в Италии; также проект отобрали дистрибуторы из Кореи и Турции. Ранее фильм был показан испанским государственным телеканалом RTVE и стал доступен на платформе Amazon Prime. «Джульбарс» вызвал интерес телеканалов и дистрибуторов из Японии, Испании и Австралии, а также отборщиков нескольких фестивалей. Кроме того, «Великий Северный путь», «Военная приёмка», «Великое освоение Сибири. Кочевники во времени», «Урарту. Забытое царство» были отобраны сербским дистрибутором Dima Vision для показа на территории бывшей Югославии. На данный момент переговоры находятся в стадии согласования контракта и подписания сделки. А телеканал Discovery Channel Japan планирует закупить новые выпуски «Военной приёмки».
Участник Берлинского кинофестиваля (секция Forum) – фильм арт и фэшн фотографа Юлдус Бахтиозиной «Дочь рыбака» был представлен на кинорынке международным дистрибутором Reel Suspects. Фильм кинокомпании СТВ, студии CGF и телеканала «Россия-1» «Конёк-горбунок» увидят зрители во Вьетнаме, Франции, Германии, Северной Америке – сделки по этим территориям были закрыты на EFM через венгерского дистрибутора Luminescence; также продолжатся переговоры и по другим странам. Bubble Studios закрыли сделки на все территории по продаже «Майора Грома: Чумного доктора», который был показан в рамках премьерных скринингов, В компании отметили большое количество предложений и высокий интерес байеров.
фото: кадр из сериала «Хороший человек»
Студии Yellow, Black and White и видеосервису START со стороны Аргентины и Бразилии поступило несколько запросов на покупку сериала «Бывшие» в качестве формата; также есть заинтересованность со стороны Восточной Европы в комедиях «Гранд» и «Вне игры». На данный момент сделки находятся на стадии обсуждения. Кроме того, ведутся переговоры о релизе «Хорошего человека» на территории Чехии. Russian World Vision договорилась с американским дистрибутором о закрытии сделки на мультфильм «Огонёк-Огниво» на Северную Америку. Права на фильм «Счастье в конверте» реализованы на территорию Южной Кореи, к «Пальмире» проявили интерес как азиатские, так и европейские закупщики, а «Одиннадцать молчаливых мужчин» привлёк внимание байеров из Китая и Европы. Также китайские дистрибуторы заинтересованы в фильмах «Неадекватные люди-2» и «Смотри как я». «Красный призрак», права на который уже закрыты на большое количество территорий, вызвал интерес закупщиков из Чехии и Словакии.
«Революция фильм» продала права на «Бег» c Полиной Максимовой в Китай (дистрибутор Virtual Cinema), Тайвань (Avjet Intl.Media), Францию (L'atelier d'Images) и Южную Корею (Eurocorp). Представители компании также отметили большое количество запросов на фантастический фильм «Петрополис». Активные продажи этого проекта планируется начать на кинорынке Marche du Film в Каннах. Rock Films провела переговоры с продюсерами, байерами и отборщиками международных фестивалей по фильмам «Цой», «Сентенция» и «Земун». По итогам кинорынка картина Алексея Учителя была продана на территорию Эстонии; также были получены предложения от байеров других стран. Онлайн-показ «Сентенции» пользовался популярностью среди байеров. «Земун», который находится сейчас на стадии постпродакшена, вызвал большой интерес у отборщиков международных фестивалей класса А.
фото: кадр из сериала «Сны Алисы»
Сериал «Сны Алисы» от 1-2-3 Production вызвал интерес благодаря отбору в новую секцию Berlinale Series Market Selects – проектом заинтересовались крупные мировые игроки, сейчас ведутся переговоры. «Игра на выживание» (совместно с «Амедиа Продакшн») также привлекла внимание байеров в качестве как готового сериала, так и формата, при этом в компании отмечают разнообразие географии запросов, как от ключевых территорий, так и от менее крупных рынков. По этому проекту также ведутся переговоры. Компания Riverlet Films отметила наибольший интерес к «Пальмире» производства студии Rock Films. На основе первых промоматериалов, показавших высокий уровень производства и коммерческий потенциал фильма, уже получено несколько предложений от ведущих территорий, в том числе Франции, Кореи и Германии.
Пятый канал впервые принимал участие в кинорынке EFM 2021, показав свои проекты в сериальной панели. Так, были представлены три премьерных сериала – «Крепкие орешки», «Ментозавры» и новый сезон «Условного мента». По итогам кинорынка канал начал переговоры с дистрибуторами и вещателями из Индии, Китая, Северной Америки, Германии и Чехии. НТВ представил на кинорынке остросюжетную драму «Немцы», которая вызвала большой интерес на европейском рынке, в том числе, со стороны нескольких крупных VOD площадок. От RFG Distribution на Европейском кинорынке было несколько проектов, в числе которых – новый триллер «Выйти из группы» про подростка, который, находясь в поисках своего места в мире, попадает в группу социальной сети, набирающей ребят в загадочное братство. На сегодняшний день ведутся переговоры с дистрибуторами Испании, Тайваня и Турции. Документальный фильм Валерии Гай Германики «Папа», который на кинорынке представляла компания Leos Film, вызвал интерес многих фестивальных отборщиков.
фото: кадр из фильма «Смертельные иллюзии»
Среди проектов Megogo Studios большим спросом пользовались «Смертельные иллюзии» – ими заинтересовались Франция, Италия, Польша, Китай, Южная Корея и Япония. «Запретная зона» и «Тень звезды» привлекли внимание дистрибуторов из Испании, Италии, Франции и Китая. Что касается сериала «Крюк», премьерный скрининг которого прошёл на EFM, многие страны уже запросили материалы для просмотра, поскольку русские хоккеисты – интересная тема для зарубежного рынка. «Совтелеэкспорт», дистрибутор контента ВГТРК, представлял на EFM линейку сериалов. «Грозный» вызвал интерес крупных игроков индустрии и представителей международных фестивалей из Японии, Литвы, Швейцарии, Чехии и Германии.
В компании Star Media отметили, что несмотря на то, что рынок больше ориентирован на полнометражное кино, удалось провести очень успешный премьерный скрининг нового сезона «Анны-детектива» – его посмотрели представители более 20 стран. По результатам скрининга и кинорынка в целом в компанию поступило несколько запросов на этот сериал, а также ещё ряд проектов из каталога компании. В настоящее время ведутся переговоры с представителями Франции, Италии, Сербии, Польши, США и других стран. Также на Европейском кинорынке переговоры с международными дистрибуторами провели представители Amex Media, Ark Pictures, Mirsand, продюсерская компания «Среда», Art Pictures Distribution, Proline Film, Corner Work, IGMAR, GPM Entertainment Television, Prad-Media и Sputnik Vostok Production.
фото: кадр из сериала «Анна-детективъ 2»
В сегменте анимации очень продуктивно прошёл рынок для Wizart Animation – наибольший интерес к новым проектам студии «Руслан и Людмила» и «Снежная королева 5» проявили байеры из Турции, Болгарии, Сербии, Франции, Португалии, Аргентины и Англии. На данный момент ведутся переговоры с крупными дистрибьюторскими компаниями. ГК «Рики» открыла международные продажи полнометражного мультфильма «Финник» – комедии, рассказывающей о приключениях 13-летней Кристины, которая дружит с домовым, живущим в её новом доме. Проект вызвал интерес дистрибуторов из стран Балтии, Латинской Америки, Франции и Испании.
«Суворов», «Формула воды» и «Золотой улей» от «Союзмультфильма» были представлены широкому кругу байеров. Интерес проявили закупщики из Германии, Франции, Тайваня, Болгарии, Турции, Аргентины и США. Для студии «Паровоз» участие в EFM было продуктивным с точки зрения переговоров с европейскими партнёрами. В компании получили хорошие отзывы по проектам «Космопорт» и «Волшебное кафе». Как отметили представители студии, особенно интересными на текущий момент являются переговоры с потенциальными партнёрами из Франции и Англии. Интерес дистрибуторов был отмечен и к проектам студий «Агама Фильм», Zabezoo и 100 Kilowatt.
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