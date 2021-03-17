Жора Крыжовников назначен креативным продюсером «НМГ Студии»

Известный режиссёр, продюсер и сценарист Жора Крыжовников
присоединился к команде «НМГ Студии», сообщается на официальной странице «Национальной Медиа Группы» в социальной сети Facebook
.
«В качестве креативного продюсера он будет развивать контентную линейку more originals, заниматься созданием полнометражных фильмов и сериалов для телеканала СТС», —
говорится в сообщении. Как уточняют «Ведомости
», эксклюзивный контракт носит длительный характер.
Сотрудничество Крыжовникова с «НМГ Студией» началось в 2019 году, когда он поставил для неё картину «Лёд-2
».
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