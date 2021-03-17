Жора Крыжовников назначен креативным продюсером «НМГ Студии»

анонс

«Конёк-горбунок», «Чернобыль» и другие российские фильмы попадут в Европу, Азию, Северную и Южную Америку

Стать участником можно до 20 марта.

Приём заявок на Московский питчинг дебютантов подходит к концу

16 марта

На YouTube-канале LIFE DOC стартовал новый документальный цикл

Фильм «Всё еще ты. Жизнь с деменцией» уже доступен для просмотра.