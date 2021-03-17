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Жора Крыжовников назначен креативным продюсером «НМГ Студии»

17 марта
2021 год

Новости кино >>
17 марта 2021
Известный режиссёр, продюсер и сценарист Жора Крыжовников присоединился к команде «НМГ Студии», сообщается на официальной странице «Национальной Медиа Группы» в социальной сети Facebook.

Жора Крыжовников назначен креативным продюсером «НМГ Студии»
фото: kinoart.ru

«В качестве креативного продюсера он будет развивать контентную линейку more originals, заниматься созданием полнометражных фильмов и сериалов для телеканала СТС», — говорится в сообщении. Как уточняют «Ведомости», эксклюзивный контракт носит длительный характер.

Сотрудничество Крыжовникова с «НМГ Студией» началось в 2019 году, когда он поставил для неё картину «Лёд-2».
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