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Хэйли Беннетт станет новенькой в экранизации игры Borderlands

17 марта
2021 год

Новости кино >>
17 марта 2021
В экранизации популярной видеоигры Borderlands появится новый персонаж, которого не было в оригинале. Роль досталась Хэйли Беннетт, уверяет Screen Rant.

Хэйли Беннетт станет новенькой в экранизации игры Borderlands
фото: screenrant.com

Актриса предстанет в качестве героини, являющейся ключом к прошлому Сирены Лилит, которую сыграет Кейт Бланшетт.

В фильме Элая Рота также заявлены Кевин Харт, Джейми Ли Кёртис, Джек Блэк, Ариана Гринблат и Флориан Мунтяну. Продюсировать ленту будут Ари и Ави Арады, а за сценарий отвечает Крэйг Мазин. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд, являющийся исполнительным продюсером Borderlands.
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