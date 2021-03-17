Хэйли Беннетт станет новенькой в экранизации игры Borderlands

В экранизации популярной видеоигры Borderlands
появится новый персонаж, которого не было в оригинале. Роль досталась Хэйли Беннетт
, уверяет Screen Rant
.
Актриса предстанет в качестве героини, являющейся ключом к прошлому Сирены Лилит, которую сыграет Кейт Бланшетт
.
В фильме Элая Рота
также заявлены Кевин Харт
, Джейми Ли Кёртис
, Джек Блэк
, Ариана Гринблат
и Флориан Мунтяну
. Продюсировать ленту будут Ари
и Ави Арады
, а за сценарий отвечает Крэйг Мазин
. В разработке фильма принимает активное участие глава Gearbox Software Рэнди Питчфорд
, являющийся исполнительным продюсером Borderlands.
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