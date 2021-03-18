Максим Дрозд возглавил «Заповедный спецназ»

анонс

18 марта Начался приём заявок на участие в фестивале Realist Web Fest Третий международный смотр веб-сериалов пройдёт с 4 по 8 августа в Нижнем Новгороде.

17 марта Хэйли Беннетт станет новенькой в экранизации игры Borderlands Актрисе достался персонаж, которого не было в оригинале.