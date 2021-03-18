Начался приём заявок на участие в фестивале Realist Web Fest

анонс

Актрисе достался персонаж, которого не было в оригинале.

17 марта

Жора Крыжовников назначен креативным продюсером «НМГ Студии»

Он будет отвечать за развитие контентной линейки more originals и заниматься созданием полнометражных фильмов и сериалов для СТС.