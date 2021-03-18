Начался приём заявок на участие в фестивале Realist Web Fest

Стартовал приём заявок на третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest
, который пройдёт с 4 по 8 августа в Нижнем Новгороде. Это единственный в России смотр, где представлены лучшие веб-проекты со всего мира. С 2018 года фестиваль является частью Международного чемпионата веб-сериалов
(Web Series World Cup, WSWC). Смотр проходил в Нижнем Новгороде два года – в 2020-м был отменён в связи с пандемией.
«Для нас очень важно проводить фестиваль офлайн, —
говорит генеральный продюсер смотра Антон Калинкин. – Мы не только показываем новый продукт и всё, что происходит в веб-индустрии за год, а в данном случае – за два года. Мы создаём площадку для общения и нетворкинга, и сделать это возможно только собравшись в Нижнем Новгороде в начале августа. Мы надеемся, что ситуация с пандемией улучшится, и к нам смогут приехать иностранные гости».
Претендовать на участие в основном конкурсе могут веб-сериалы, произведённые в 2019-2021 годах на любом языке. Проект должен содержать не менее двух готовых эпизодов. Заявки принимаются до 30 мая. В отборе также принимают участие все проекты, присланные в предыдущем году, поскольку в 2020-м было подано более 1500 заявок из более чем 60 стран.
Подать заявку можно на официальном сайте
фестиваля, через специализированную онлайн-платформу filmfreeway.com
, а также на почту info@webfestival.ru
. Заявка должна содержать ссылки на видео (не более двух готовых эпизодов), название и синопсис веб-сериала. В случае если проект снят не на русском или английском языках, то он должен сопровождаться субтитрами на русском и/или английском.
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