Тимур Бекмамбетов превратит в полный метр хоррор про жуткого персонажа из видеоигры

Тимур Бекмамбетов
вновь снимет кино для англоязычной аудитории. Согласно Deadline
, российский режиссёр поставит хоррор-триллер «Не подглядывай
» (Don’t Peek) на основе одноимённой короткометражки Джулиана Терри
, доступной на YouTube
.
Зрителям поведают о молодой женщине, которая обнаруживает в милой видеоигре Animal Crossing
жуткого персонажа, намеревающегося перейти в реальный мир. Фильм Терри является продолжением короткометражных лент They Hear It и Whisper.
Картину спродюсирует Мажд Нассиф
на базе кинокомпании Бекмамбетова «Базелевс». Креативным продюсером числится Павел Божков
.
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