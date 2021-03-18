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Тимур Бекмамбетов превратит в полный метр хоррор про жуткого персонажа из видеоигры

18 марта
2021 год

Новости кино >>
18 марта 2021
Тимур Бекмамбетов вновь снимет кино для англоязычной аудитории. Согласно Deadline, российский режиссёр поставит хоррор-триллер «Не подглядывай» (Don’t Peek) на основе одноимённой короткометражки Джулиана Терри, доступной на YouTube.

Тимур Бекмамбетов превратит в полный метр хоррор про жуткого персонажа из видеоигры
фото: youtube.com

Зрителям поведают о молодой женщине, которая обнаруживает в милой видеоигре Animal Crossing жуткого персонажа, намеревающегося перейти в реальный мир. Фильм Терри является продолжением короткометражных лент They Hear It и Whisper.

Картину спродюсирует Мажд Нассиф на базе кинокомпании Бекмамбетова «Базелевс». Креативным продюсером числится Павел Божков.
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Тимур Бекмамбетов превратит в полный метр хоррор про жуткого персонажа из видеоигры фотографии
Тимур Бекмамбетов превратит в полный метр хоррор про жуткого персонажа из видеоигры фотографии
Тимур Бекмамбетов превратит в полный метр хоррор про жуткого персонажа из видеоигры фотографии
Тимур Бекмамбетов превратит в полный метр хоррор про жуткого персонажа из видеоигры фотографии
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