В Норвегии переснимут сказку «Три орешка для Золушки»

Вместо Либуше Шафранковой зрителям предстоит увидеть в образе Золушки звезду поп-музыки Астрид Смепласс, более известную под именем Астрид С. Принца, ранее воплощённого Павлом Травничеком, играет Дженгиз Аль, запомнившийся по норвежскому сериалу «Стыд». Компанию им в «арктическом блокбастере» составят Кристофер Хивью, Торбьёрн Харр, Нильс Йорген Кольстад, Бьёрн Сундквист, Эллен Доррит и Ингрид Гивер. Режиссёром фильма, который снимается в Норвегии, является Сесиль Мосли.
фото: кадр из фильма «Три орешка для Золушки»
По словам певицы, оригинал для неё является важным фильмом. «Когда я была молода, я очень восхищалась оригинальной версией "Золушки", и я надеюсь, что мы дойдём до широкой женской аудитории, которая увидит, что они могут быть такими же храбрыми и отважными, как она», — прокомментировала Астрид С.
Создатели обещают, что новая версия станет «невероятно современной и феминистической, но очаровательной и атмосферной сказкой», а Золушку изобразят «доброй и красивой, но независимой и сильной» героиней, которая, к тому же, будет «архитектором своей удачи».
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