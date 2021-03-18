Филиппа Эйльхарт потемнеет во втором сезоне «Ведьмака»

Netflix продолжает «удивлять» актёрским составом «Ведьмака
». На сей раз шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих
и её команда отличились выбором актрисы на роль небезызвестной чародейки Филиппы Эйльхарт.
Как сообщает сайт Redanian Intelligence
, образ лучшей ученицы Тиссаи де Врие, ставшей впоследствии основательницей и главой Ложи Чародеек, доверили Кэсси Клер
. Именно ей предстоит превращаться в сову и влиять на события в Редании. Настоящую же Филиппу, видимо, до сих пор держат в темнице по приказу короля Радовида Пятого.
Релиз второго сезона экранизации саги пана Анджея Сапковского
следует ожидать не раньше конца текущего года. Генри Кавилл
, Фрейя Аллан
, Анья Чалотра
и Джои Бэти
вернутся к своим персонажам. Образ Весемира воплотит Ким Бодния
. Кристоферу Хивью
досталась роль проклятого разбойника Нивеллена. В продолжении шоу также заявлены Аиша Фабьен Росс
в образе Лидии, Пол Буллион
в качестве Ламберта и другие актёры.
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