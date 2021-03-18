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Филиппа Эйльхарт потемнеет во втором сезоне «Ведьмака»

18 марта
2021 год

Новости кино >>
18 марта 2021
Netflix продолжает «удивлять» актёрским составом «Ведьмака». На сей раз шоураннер Лорен Шмидт Хиссрих и её команда отличились выбором актрисы на роль небезызвестной чародейки Филиппы Эйльхарт.


Как сообщает сайт Redanian Intelligence, образ лучшей ученицы Тиссаи де Врие, ставшей впоследствии основательницей и главой Ложи Чародеек, доверили Кэсси Клер. Именно ей предстоит превращаться в сову и влиять на события в Редании. Настоящую же Филиппу, видимо, до сих пор держат в темнице по приказу короля Радовида Пятого.

Релиз второго сезона экранизации саги пана Анджея Сапковского следует ожидать не раньше конца текущего года. Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Анья Чалотра и Джои Бэти вернутся к своим персонажам. Образ Весемира воплотит Ким Бодния. Кристоферу Хивью досталась роль проклятого разбойника Нивеллена. В продолжении шоу также заявлены Аиша Фабьен Росс в образе Лидии, Пол Буллион в качестве Ламберта и другие актёры.
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