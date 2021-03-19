Завершена работа над вторым сезоном «Папика»

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В Норвегии переснимут сказку «Три орешка для Золушки»

Тимур Бекмамбетов превратит в полный метр хоррор про жуткого персонажа из видеоигры

18 марта

Начался приём заявок на участие в фестивале Realist Web Fest

Третий международный смотр веб-сериалов пройдёт с 4 по 8 августа в Нижнем Новгороде.