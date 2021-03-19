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Завершена работа над вторым сезоном «Папика»

19 марта
2021 год

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19 марта 2021
Завершена работа над вторым сезоном сериала «Папик» с Дарьей Петрожицкой и Станиславом Бокланом. Новые эпизоды скоро покажут в Украине в эфире «1+1», сообщает пресс-служба телеканала. Дата российской премьеры пока не раскрывается.

Завершена работа над вторым сезоном «Папика»
фото: Пресс-служба телеканала «1+1»

По сюжету Папик выйдет из тюрьмы и будет пытаться заново устроить свою жизнь. Они с Лизой продолжат поддерживать отношения, помогая друг другу в различных ситуациях. В новых сериях зрители увидят, как девушка росла и почему стала «охотницей на папиков». А герой Станислава Боклана будет удивлять своим новым образом: он предстанет в кожаной куртке, сапогах, джинсах и набьет тату.

В актерский состав также вошли Анна Кошмал, Дмитрий Суржиков, Олеся Жураковская и Алексей Тритенко. Режиссером второго сезона «Папика» выступил Андрей Яковлев. Съемки сериала проходили в Черноморске и Одесской области.
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