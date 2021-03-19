Николай Костер-Вальдау спасет дочь от последователей сатанинского культа

Фильм расскажет о детективе Бобе Хайтауэре (Костер-Вальдау), который обнаруживает, что его бывшая жена убита, а дочь похищена последователями сатанинского культа. Официальное расследование оказывается безрезультатным, и герой решает самостоятельно присоединиться к культу, чтобы выследить его лидера. В этом ему помогает единственная выжившая жертва Кейс Хардин (Монро).
Сюжет основан на одноименном романе Бостона Терана, который Кассаветис самостоятельно адаптировал, выступив в качестве сценариста. В Мехико уже началась подготовка к производству проекта. Съемки должны стартовать 24 мая.
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