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Николай Костер-Вальдау спасет дочь от последователей сатанинского культа

19 марта
2021 год

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19 марта 2021
Американский режиссер Ник КассаветисДневник памяти») поставит экшн-триллер «Бог — это пуля» (God Is A Bullet) со звездным актерским составом. Ключевые роли в картине исполнят Николай Костер-Вальдау, Джейми Фокс и Майка Монро, сообщает Deadline.

Николай Костер-Вальдау спасет дочь от последователей сатанинского культа
фото: theplaylist.net

Фильм расскажет о детективе Бобе Хайтауэре (Костер-Вальдау), который обнаруживает, что его бывшая жена убита, а дочь похищена последователями сатанинского культа. Официальное расследование оказывается безрезультатным, и герой решает самостоятельно присоединиться к культу, чтобы выследить его лидера. В этом ему помогает единственная выжившая жертва Кейс Хардин (Монро).

Сюжет основан на одноименном романе Бостона Терана, который Кассаветис самостоятельно адаптировал, выступив в качестве сценариста. В Мехико уже началась подготовка к производству проекта. Съемки должны стартовать 24 мая.
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