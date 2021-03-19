Вселенная «Игры престолов» расширится за счет новых проектов

Вселенная «Игры престолов» расширится за счет трех новых проектов по мотивам произведений Джорджа Р.Р. Мартина, сообщает Deadline.
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Спин-офф «9 путешествий, или Морская Змея» (9 Voyages aka Sea Snake) уже обзавелся творческой командой: вместе с Мартином над ним работает британский сценарист Бруно Хеллер («Готэм»). Эта серия посвящена приключениям богатого лорда Корлиса Велариона на борту корабля «Морская змея». Во время своего путешествия он побывал в самых разных местах, включая Пентос, Драконий Камень, Лис, Тирош, а также легендарные земли И Ти и Ленга, которые были вдвое богаче дома Веларион.
Два других проекта пока находятся на ранней стадии разработки. Действие сериала «Блошиное Дно» (Flea Bottom) развернется в одноименном районе, который был самым бедным в Королевской Гавани и представлял из себя лабиринт узких улочек и темных переулков, заполненных кожевенными заводами, борделями и пивными. Он уже был показан в первых четырех сезонах «Игры престолов» — в том числе, когда Арья Старк скрывалась там после побега из Красной крепости. Образы главных героев воплотят Лиам Каннингем, Джо Демпси, Сахара Найт и Берн Горман.
Проект «10 000 кораблей» (10,000 Ships) расскажет о том, что произошло за 1000 лет до событий, описанных в романах «Песнь льда и огня». В это время принцесса Нимерия вместе с выжившими ройнарами отправилась из Эссоса в Дорн после поражения в битве с Валирийским Фригольдом во Второй Пряной войне.
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