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В сети появился трейлер драмы «Уроки фарси»

19 марта
2021 год

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19 марта 2021
В сети появился трейлер драмы «Уроки фарси». В российский прокат картина Вадима Перельмана выйдет 8 апреля.



Действие фильма разворачивается в оккупированной Европе 1942 года. Жиль Кремье (Науэль Перес Бискаярт), бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса — для него это единственная возможность остаться в живых. Ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой. Немецкие солдаты, довольные таким редким уловом, приводят Жиля к Клаусу Коху (Ларс Айдингер), повару в концлагере, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха — еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.

Проект стал результатом совместного производства трех стран: России (Hype Film и LM Media), Германии (One Two Films) и Беларуси («Беларусьфильм»). Сценарий написал российский эмигрант Илья Цофин, живущий в Берлине. За визуальную составляющую отвечал оператор Владислав Опельянц. В числе продюсеров — Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Тимур Бекмамбетов. Съемки проходили в Минске и других городах Беларуси.

Премьера «Уроков фарси» состоялась в 2020 году на Берлинале. Права на ленту были проданы в более 50 стран мира. В Германии фильм вошел в топ-3 релизов по сборам, бокс-офис превысил 500 тысяч евро. 19 марта картина стартовала в китайском прокате.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   19.03.2021 - 15:06
Жду фильм с нетерпением. Надеюсь, Перельман после ужасного "Купи меня" исправится читать далее>>
Всего сообщений: 1
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В сети появился трейлер драмы «Уроки фарси» фотографии
В сети появился трейлер драмы «Уроки фарси» фотографии
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