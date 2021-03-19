В сети появился трейлер драмы «Уроки фарси
». В российский прокат картина Вадима Перельмана
выйдет 8 апреля.
Действие фильма разворачивается в оккупированной Европе 1942 года. Жиль Кремье (Науэль Перес Бискаярт
), бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса — для него это единственная возможность остаться в живых. Ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой. Немецкие солдаты, довольные таким редким уловом, приводят Жиля к Клаусу Коху (Ларс Айдингер
), повару в концлагере, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха — еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.
Проект стал результатом совместного производства трех стран: России (Hype Film и LM Media), Германии (One Two Films) и Беларуси («Беларусьфильм»). Сценарий написал российский эмигрант Илья Цофин
, живущий в Берлине. За визуальную составляющую отвечал оператор Владислав Опельянц
. В числе продюсеров — Илья Стюарт
, Мурад Османн
, Павел Буря
, Тимур Бекмамбетов
. Съемки проходили в Минске и других городах Беларуси.
Премьера «Уроков фарси» состоялась в 2020 году на Берлинале. Права на ленту были проданы в более 50 стран мира. В Германии фильм вошел в топ-3 релизов по сборам, бокс-офис превысил 500 тысяч евро. 19 марта картина стартовала
в китайском прокате.
обсуждение >>