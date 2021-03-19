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Франсуа Озон вновь поставит фильм по пьесе Райнера Вернера Фассбиндера

19 марта
2021 год

Новости кино >>
19 марта 2021
Французский режиссер Франсуа ОзонЛето'85») вновь поставит фильм по пьесе Райнера Вернера Фассбиндера. Он уже обращался к творчеству немецкого кинематографиста в 2000 году, когда работал над драмой «Капли дождя на раскаленных скалах», сообщает The Film Stage.

Франсуа Озон вновь поставит фильм по пьесе Райнера Вернера Фассбиндера
фото: К/ф «Горькие слезы Петры фон Кант»

В основу ленты ляжет пьеса «Горькие слезы Петры фон Кант», которую сам Фассбиндер экранизировал в 1972 году. Актерский состав картины тогда включал только женщин. А в центре сюжета оказались три героини — успешная кутюрье Петра, ее секретарша Марлен и манекенщица Карин.

Как и в оригинале, действие почти полностью развернется в стенах одной квартиры. Однако Озон планирует внести некоторые изменения в сценарий. Образ модельера воплотит мужчина, а не женщина. Соответственно фильм будет называться «Питер фон Кант».
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№ 1
Даша Лучик   19.03.2021 - 19:26
Звучит перспективно, но надо будет еще смотреть, как проект развиваться будет читать далее>>
Всего сообщений: 1
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