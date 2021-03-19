Франсуа Озон вновь поставит фильм по пьесе Райнера Вернера Фассбиндера

В основу ленты ляжет пьеса «Горькие слезы Петры фон Кант», которую сам Фассбиндер экранизировал в 1972 году. Актерский состав картины тогда включал только женщин. А в центре сюжета оказались три героини — успешная кутюрье Петра, ее секретарша Марлен и манекенщица Карин.
Как и в оригинале, действие почти полностью развернется в стенах одной квартиры. Однако Озон планирует внести некоторые изменения в сценарий. Образ модельера воплотит мужчина, а не женщина. Соответственно фильм будет называться «Питер фон Кант».
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