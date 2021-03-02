«Угрюм-реку» укротят на Первом

Действие исторической драмы разворачивается в конце XIX — начале XX века в Сибири. По сюжету отец и сын Пётр и Прохор Громовы влюбляются в одну женщину – роковую красавицу-вдову Анфису Козыреву. Чтобы избавиться от соперника, отец отправляет Прохора в опасный путь: поручает пройти непроходимую доселе Угрюм-реку. Прохор выполняет наказ отца, но возвращается в родное село совсем другим человеком: теперь он намерен покорить всю Сибирь! Постепенно жажда золота и одержимость собственным величием в корне меняют личность и жизнь Прохора.
Книга Вячеслава Шишкова легла в основу советского фильма, который в конце 60-х пользовался огромной зрительской популярностью. И в итоге признан киноклассикой отечественного кинематографа. Сейчас новая экранизация и новый взгляд на события. История Прохора Громова — мечтателя, капиталиста, первопроходца и преобразователя Сибири, идущего к цели, не жалея ни себя, ни других. Это возможность взглянуть на классическое произведение и актуальные до сих пор проблемы – стремления к наживе, нездоровому эгоизму и неуёмной страсти под углом нынешнего времени.
фото: пресс-служба Первого канала
«Мы ни в коем случае не хотим повторить фильм 1968 года, — говорит продюсер сериала Денис Евстигнеев. — Мы экранизируем роман с новым поколением артистов. Это большое произведение про Россию, про людей, про человека, который захотел что-то сделать, про то, что на его пути произошло. Это фильм про страсть, в том числе про страсть этого человека достичь цели. Много у нас дополнено, я надеюсь, что органично, мы ни в коем случае не допустили по отношению к роману стилистических неточностей».
Производством телефильма занималась студия «Русский проект» во главе с Денисом Евстигнеевым, а поставил его Юрий Мороз по сценарию Марии Сапрыкиной. Полная экранизация книги Шишкова вбирает в себя оба тома романа и отличается детальным подходом к его сюжетным линиям, однако при этом и не является дословным его пересказом. По словам режиссёра, «в основе советской картины – тема классовой борьбы. Сегодня эта тема нам кажется неактуальной, — поэтому мы акцентируем мелодраматическую и мистическую линии. Это не прямая экранизация романа. Мы придумали и дописали некоторые сюжетные линии, а также в корне изменили мотивацию главного героя Прохора Громова, сделав ее более понятной современному зрителю».
фото: пресс-служба Первого канала
Вячеслав Шишков выпустил в свет одно из главных своих произведений в далёком 1928 году. Основа произведения – реально существовавшая история, которую писатель узнал во время службы техником в Томском округе водных путей сообщения. Там он работал вместе с Николаем Ефимовичем Матониным — потомком богатейшего предпринимательского рода. Видимо, Матонин и рассказал Шишкову о жизни золотопромышленников енисейской тайги, ведь прототипами членов семьи Громовых в романе «Угрюм-река» стали купцы Косьма Куприянович, Аверьян Косьмич и Николай Ефимович Матонины, которых в крае считали кровопийцами и убийцами. В основе романа также — богатейший личный опыт самого Шишкова в качестве путешественника: с 1900-го по 1920-й он проводил ежегодные экспедиции на реках Иртыш, Обь, Бия, Катунь, Енисей, Чулым, Лена, Нижняя Тунгуска и Ангара. Угрюм-река — название не существующее, в романе описана река Нижняя Тунгуска, автор также немного изменил названия населённых пунктов: например, Подволочная — Подволошино, Почуйское — Чечуйск.
Центральную фигуру в сериале сыграл Александр Горбатов. На протяжении всей картины зрители увидят преображение героя – из мечтательного и целеустремленного юноши в грозного и жестокого тирана. Изменения коснулись и самого актёра — для роли Прохора он сильно сбросил вес — с 110 до 87 килограмм.
фото: пресс-служба Первого канала
«Мы все, читая один и тот же роман, видим его по-разному. Мой персонаж совершает поступки, у него есть цель – добиться того, чего не добился никто до него, но у того, кто забрался высоко, в определённый момент может закружиться голова. В такие моменты мы ставим на кон всё, идём на жертвы», — считает Горбатов.
Роль отца Прохора – Петра Громова, разбогатевшего на нечестно нажитом наследстве, исполнил Александр Балуев.
фото: пресс-служба Первого канала
«Мой Пётр Громов – это сильный характер и, в общем-то, человек с несчастной судьбой, которого погубили его страсти. Он нашёл опору в не им приобретённом благополучии, ослеплён чувствами, живёт в каком-то бреду, заливаясь горькой. В этой истории очень много небанальных подходов к героям, к их развитию. Мне было интересно понять, что такое человек страсти, и что она может с ним сделать», — рассказал о своём персонаже Балуев.
Не менее яркими получились в фильме и женские роли. Так, например, показать всю страстность характера красавицы Анфисы Козыревой, из-за любви к которой теряет голову сразу несколько мужчин, удалось Юлии Пересильд.
фото: пресс-служба Первого канала
«Мне не хотелось делать её безумной соблазнительницей, потому что мне нравится, что она непоследовательна и парадоксальна – это притягивает мужчин. Мне кажется, что Анфиса – страстная натура, для которой недостаточно одной жалости. Временами её можно даже ненавидеть», — поведала о своей героине актриса.
А роль жены Прохора Нины Куприяновой – женщины, которая готова пойти на многое ради своей любви и семьи, исполнила Софья Эрнст. По её словам, это «девочка из хорошей семьи, которой родители дали возможность учиться. Она мыслит передовыми идеями, несмотря на то, что живёт далеко от столицы, следует актуальным темам того времени, живёт в некоторой степени даже идеями феминизма. Но всё это романтичные размышления юной девушки, которая ещё не сталкивалась с настоящей жизнью».
фото: пресс-служба Первого канала
С течением времени взгляды Нины на жизнь и своё будущее меняются, и это отчётливо видно по её поступкам. Юрию Морозу «нужно было, чтобы произошла трансформация с Ниной от девочки, которая "собирает бабочек" и прикалывает их в гербарий, до властной женщины, которая победила всех. И в итоге Нина, действительно, побеждает — самая слабая становится самой сильной, ведь в переломные моменты основная тяжесть ложится на женские плечи. Мужчина может сойти с ума, покончить с жизнью, а женщина всё равно остаётся как база, как основа жизни».
В фильме зрители увидят ещё много интересных и запоминающихся персонажей, история каждого из которых, без сомнения, заслуживает отдельного художественного произведения. К примеру, герой Юрия Чурсина, сыгравшего в фильме инженера Андрея Протасова, показал, что далеко не все были согласны с методами ведения бизнеса предпринимателями того времени.
фото: пресс-служба Первого канала
«На моём герое завязана романтическая линия, и, поскольку Прохор Громов является этаким борцом с романтикой, потому что он слишком деятельный, ему некогда, в противовес Прохору существует мой герой, который полон этой романтики. Между ними происходит что-то похожее на конфликт идей и дела. И дело во многом берёт верх над идеей», — говорит актёр.
Кстати, некоторые сюжетные линии рождались в фильме спонтанно, в ходе творческого процесса. Так было с ролью учительницы Кэтти, которую исполнила Юлия Хлынина. В процессе работы актриса увлеклась и играла так самозабвенно, что Юрий Мороз решил включить дополнительную линию в историю персонажа, и в результате роль Юлии увеличилась в два раза.
фото: пресс-служба Первого канала
Но наиболее интересная история приключилась с персонажем Ибрагимом-Оглы - черкесом и верным другом Прохора. Сыгравшего его Юрия Миронцева создатели проекта нашли в прямом смысле по дороге на работу.
«В романе Ибрагим - черкес. И мы, естественно, искали артиста кавказской внешности, и у нас даже был утверждён актёр из Грузии. Но у него возникли трудности с получением рабочей визы, и вот где-то за недели две до начала съёмок мне приходит фотография от нашего художника по гриму: там Юра Миронцев в таком виде, в каком он в фильме — с большой рыжей бородой, бритый. Она пишет: "Посмотри, сейчас встретила в автобусе. Артист". А я смотрю и понимаю, что это точно тот, кто нам нужен. Я тут же пошёл к Денису — это было в два часа дня, в четыре часа мы сделали ему пробы, и в семь часов его утвердили. Давно с таким не сталкивался, это был самый настоящий случай», — вспоминает Юрий Мороз.
фото: пресс-служба Первого канала
В сериале зрители также познакомятся с большим историческим периодом нашей страны – временем «золотой лихорадки» в Сибири. В первой половине XIX века в этом регионе Российской империи велась неорганизованная массовая добыча золота, которая, с одной стороны, способствовала развитию торговли в Сибири, а с другой — стоила здоровья и даже жизни большому количеству людей, поскольку технический переворот в отрасли от ручного труда к автоматизированному произошёл лишь в последней четверти века.
«Это история становления главного героя и история освоения Сибири. Прохор Громов обустраивает дикие таёжные места, строит сталеплавильный завод, организовывает и упорядочивает жизнь вокруг. Обратной стороной его деловитости стало то, что по мере того, как он богатеет, в корне меняется его характер: он из молодого человека, мечтающего "построить город Солнца", превращается в монстра», — говорит режиссёр.
фото: пресс-служба Первого канала
«Угрюм–реку» снимали на Урале, в Минске, в Суздале, в Кинешме, Москве и Подмосковье. Подготовительный и съёмочный период занял больше года. Особенно сложной была сибирская часть, так как съёмки там связаны с труднодоступными местами, куда нужно было доставлять лодки, технику, а удалённость от жилья составляла 100-150 километров. С точки зрения логистики этот проект создатели ленты называют одним из самых сложных — состоялось семь экспедиций, три локации были связаны с путешествием по реке. «Но главное, что зритель увидит на экране реальную природу, для нас была важна достоверность происходящего», — рассказывает Мороз.
В сериале много натурных съёмок. Так, завораживающие по красоте кадры пролётов на рекой и тайгой, которые зрители увидят в начале каждой серии, были сняты на реке Мана под Красноярском. Непростыми получились съёмки на реке Исеть на Урале, где актёрам на лодке пришлось преодолевать пороги. «В нашей ситуации съёмки с дрона были единственной возможностью. Нужен был объём, его можно было увидеть только сверху. Раньше мы бы этого не сняли — не нашли бы такого количества вертолётов. Для меня очень важно, чтобы в картинке была сенсорика, чтобы это было неподдельно, чтобы была бурлящая вода, скалы, тайга, на лодке плыли актёры, а не дублёры», — делится режиссёр. Шестиметровую деревянную лодку привозили на машине и спускали на воду за 50 метров до порогов. За съёмочный день можно было снять всего два дубля.
фото: пресс-служба Первого канала
Как отметил Денис Евстигнеев, создатели сериала «пытались снять всё честно, не на крупных планах, а на фактуре. Декорации строились в каждом из пяти городов. Эти локации не были отдельными и должны были сойтись в монтаже, например, в резиденции Громова. Это была невероятная по масштабу работа». Например, город Громов, который Прохор построил в тайге. Когда–то в молодости он увидел излучину реки и сказал: «Я здесь построю город». Это сняли на Урале. Потом в эту излучину вмонтировали тот город, который он построил. Начинается он с нарисованной с помощью компьютерной графики башни. Имение снимали в Подмосковье в Середниково, бараки и дамбу — в Минске, а завод и лесопилку – на Урале. «Это всё собрать воедино было непросто, каждый момент необходимо было учитывать на съёмках, чтобы всё соединялось художественно», — объясняет Юрий Мороз.
Но со съёмками на натуре были связаны и дополнительные трудности. Уральская погода то и дело преподносила сюрпризы, усложняя съёмочный процесс. Нужно снимать сцену с дождём, а на улице +30°, и наоборот. Мешали не только капризы природы, но и надоедливые насекомые. Кроме того, создатели фильма столкнулись с отсутствием настоящей зимы. А в фильме зрители увидят снежную сибирскую зиму! Весь снег в фильме — искусственный или нарисованный.
фото: пресс-служба Первого канала
Подготовка к съёмкам заняла продолжительное время. Нужно было найти натуру и интерьеры, сшить сотни исторических костюмов. Гримёры подготовили около пятидесяти париков и бород всех цветов и размеров. Художник по костюмам Лариса Лебедева, художник-постановщик Александр Максимович, художник по гриму Наталья Горина, художник по реквизиту Александр Пугачёв глубоко вникали в каждый вопрос, изучали архивы и материалы о купеческой жизни в Сибири, этнографические материалы о тунгусах, фото и документы о строительстве заводов и мануфактур и разработке золотых приисков. «Грим и костюм, вся визуальная часть — абсолютно блестящая, и я очень благодарен нашей команде. Мы не хотели, чтобы герои выглядели ряженными. У нас получилось всё органично», — считает Евстигнеев.
По словам художника по костюмам Ларисы Лебедевой, основная задача была исторически подлинную вещь максимально облегчить, что-то в неё привнести. Референсами были картины художников-передвижников. А у Прохора и Синильги в мистических сценах использовали китайские мотивы. Костюмы тунгусов шили вручную и даже консультировались с шаманом, который сказал, что костюм правильный и «даже пахнет шаманом». Поскольку между первой и второй частью фильма проходит десять лет, меняются герои и их характеры: если у молодого Прохора в костюме вначале преобладает лён, холст, то в финале — сюртуки и костюмы.
фото: пресс-служба Первого канала
Образ Анфисы будет необычным. Актриса с режиссёром придумали, что роковая красотка будет рыжей! По словам режиссёра, «Анфиса — другая, просто даже по отношению ко всем остальным. А у рыжих людей почему-то всегда какая-то особенная жизнь и судьба. Анфиса — она раздражитель для всех». Для её платьев выбирали специально яркие цвета. Хотя это не имеет полного соответствия исторической достоверности, но работает на образ.
По словам художника по гриму Натальи Гориной, завивали героинь Софьи Эрнст и Юлии Хлыниной настоящими старинными железными «марселевскими» щипцами, которые накаливались на газовой горелке. Современными бигудями такую завивку сделать невозможно.
фото: пресс-служба Первого канала
Дух злой шаманки Синильги является Прохору в переломные моменты жизни. Она похоронена недалеко от резиденции Громово, и Прохор часто приходит к её гробу. По словам художника-постановщика Александра Максимовича, мрачное сооружение на сваях на холме производило мистическое ощущение на всю съёмочную группу. Рассказывает Юрий Мороз: «Тунгусы всё, что хотели сохранить, поднимали на столбы, чтобы уберечь от диких животных. Это некое место силы. Главное было — найти ему место – он должен был стоять высоко на обрыве. Это пространство отличается от всей остальной жизни. Синильга в фильме олицетворяет природу. Она появляется в лесу, под водой, в замёрзшей реке, на качелях. Я хотел, чтобы она была царицей огня, воды, леса и т.д. Мне интересно было придумывать фантастическую реальность».
По сюжету романа главный герой построил в своей резиденции башню, которая возвышается над всем окружающим пространством: над тайгой и над рекой. Большую часть времени он проводит в башне, где располагается его рабочий кабинет, и оттуда руководит своим производством. Башня Прохора – это соединение Азии и Европы. Художник-постановщик Александр Максимович проделал огромную и сложную работу. На первом этаже стояла динамо-машина (машина, посредством которой, при пользовании механической работы, получается электрический ток) и различная машинерия, которая обслуживает резиденцию Прохора.
фото: пресс-служба Первого канала
Одна из запоминающихся сцен в фильме — большое застолье в семье Петра Громова. Реквизитор Александр Пугачёв изучал, что ели в купеческих семьях именно в Сибири, как это подавали на стол. Блюда зачастую были сезонные и готовились они специфически. «Я консультировался с поварами, которые занимаются русской кухней – что как подавалось, с чем, сколько было смен блюд. Ели крепко, не так как сейчас. У нас наливочки были бутафорские, конечно, но вообще в Сибири ценились ягодные, а ещё больше настойки от 17 до 40 градусов, хреновухи, медовые напитки – наименований было бесконечное множество. Это была целая культура, которая сейчас почти полностью потеряна», — отметил Пугачёв.
Частные старатели мыли золото лотками, но они снимали только «золотую пенку». А золотые прииски вели разработки уже машинами, вплоть до паровых машин, чтобы снять больше золота даже с бедных месторождений за счёт обогащения руды. «Золотой амулет Прохора делали из меди, и затем он был позолочен, чтобы получился правильный цвет и сияния. А промысловое золото изготовляли по геологическим образцам и затем напыляли золотой краской», — рассказывает художник по реквизиту Александр Пугачёв.
фото: пресс-служба Первого канала
Композитором сериала стал Юрий Потеенко, а музыкальным продюсером выступил Антон Шварц.
«Я старался, чтобы музыка для этого сериала была русской по своему характеру и колориту и чтобы она раскрывала масштаб событий и личностей героев. В этот раз я в определённом смысле традиционен – использовал русские интонации и этнические инструменты. Особенно много этнических мотивов и напевов в той части, которая связана с образом тунгуски-шаманки Синильги. Для нас важно, чтобы музыка органично сочеталось с сюжетом, событиями и героями сериала, и в то же время очень хочется, чтобы она была красивая», – рассказал композитор и дирижёр Юрий Потеенко.
Особый колорит музыкальному оформлению сериала придаёт не только использование традиционных сибирских инструментов, но и симфонические инструменты, использованные в новом качестве. «Кроме того, что флейта, гобой и кларнет принимают участие в оркестре как традиционные инструменты – для них прописаны соло, в которых музыкальный материал имеет абсолютную этническую подоплёку», — отметил композитор.
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