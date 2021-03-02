Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Москвичи проведут Международный женский день на показе фильма «Небо. Самолёт. Девушка»

2 марта
2021 год

Новости кино >>
2 марта 2021
Москино в столичном кинотеатре «Салют» открывает киноклуб «8 Марта», посвящённый выдающимся женским именам в кино. Первая встреча пройдёт в Международный женский день: зрителям покажут картину Веры Сторожевой «Небо. Самолёт. Девушка» с Ренатой Литвиновой в главной роли. Вход на показ бесплатный, по предварительной регистрации, сообщает пресс-служба сети.

«Небо. Самолёт. Девушка»
фото: mos-kino.ru

Французская писательница Симона де Бовуар писала, что «женщиной не рождаются, ею становятся». Участники и приглашённые гости киноклуба Москино попробуют вместе разобраться, как становятся женщиной-писательницей, женщиной-поэтом, женщиной-кинорежиссёром. Зрители киноклуба познакомятся с выдающимися картинами, снятыми женщинами, узнают о великих женских именах в кино прошлого и современности, а также увидят, как женская проблематика отражалась в кино на протяжении истории.

По словам генерального директора Москино Натальи Мокрицкой, «разговоры о женском тренде в российском и мировом кинематографе становятся всё более актуальными и громкими. Меняется отношение к "женскому вопросу" в профессиональной среде, появляются новые тенденции в СМИ и маркетинге, по-новому формируется содержание телепередач, журналов и онлайн-медиа. Москино интересна эта повестка, и мы хотим познакомить зрителей с выдающимися женскими именами в кино».


В советском и российском кинематографе женщины-постановщики давно занимают особое место. Надежда Кошеверова, Динара Асанова, Кира Муратова, Лариса Шепитько, Татьяна Лиознова — всё это выдающиеся имена, известные далеко за пределами нашей страны. В современном российском кино эту плеяду продолжают такие режиссёры, как Рената Литвинова, Вера Сторожева, Авдотья Смирнова, Валерия Гай Германика, Анна Меликян, Наталия Мещанинова, Марина Разбежкина, Наталья Меркулова, Нигина Сайфуллаева и многие другие. Их картины регулярно представлены в программах самых престижных кинофестивалей мира. Поставленные ими фильмы затрагивают актуальные социальные вопросы и зачастую становятся реформаторскими с точки зрения киноязыка и эстетики.

В рамках киноклуба «8 Марта» у зрителей будет возможность познакомиться с современным российским и мировым женским кинематографом, а также обсудить картины с приглашёнными гостями — режиссёрами, актёрами, киноведами и экспертами в самых разных областях.

Москвичи проведут Международный женский день на показе фильма «Небо. Самолёт. Девушка»
фото: кадр из фильма «Портрет в сумерках»

В день открытия киноклуба, 8 марта, в 19:00 зрители впервые увидят отреставрированную копию картины «Небо. Самолет. Девушка», которую представят киновед, программный директор Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» Ситора Алиева, продюсер Елена Яцура и режиссёр Вера Сторожева. Приглашённым гостем киноклуба 25 марта станет Ангелина Никонова, которая представит и обсудит со зрителями свою дебютную ленту «Портрет в сумерках». Также в рамках киноклуба запланирован показ документального фильма «Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-Блаше» о судьбе великой женщины-кинематографистки начала 20 века, работами которой вдохновлялись Сергей Эйзенштейн и Альфред Хичкок.

Открытие киноклуба приурочено к 100-летию праздника 8 Марта в России. В 1921 году по решению Второй Коммунистической женской конференции был учреждён Международный день работниц, впоследствии названный Международным женским днём. Куратором программы выступает киновед, начальник кинотеатра «Москино Салют» Ольга Тумасова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Москино» запустит киноклуб с 16 февраля
Наталья Мокрицкая назначена главой «Москино»
персоны
Ситора АлиеваДинара АсановаВалерия Гай ГерманикаНадежда КошевероваТатьяна ЛиозноваРената ЛитвиноваАнна МеликянНаталья МеркуловаНаталия МещаниноваНаталья МокрицкаяКира МуратоваАнгелина НиконоваМарина РазбежкинаНигина СайфуллаеваАвдотья СмирноваВера СторожеваАльфред ХичкокЛариса ШепитькоСергей ЭйзенштейнЕлена Яцура
фильмы
Будь собой: Неизвестная история Алис Ги-БлашеНебо. Самолёт. ДевушкаПортрет в сумерках

анонс

Скорбим

Иван Марченко
1 марта ушёл из жизни актёр Иван Марченко.
Александр Куимов
28 февраля ушёл из жизни артист балета Александр Куимов.
Виктор Барченко
28 февраля ушёл из жизни актёр Виктор Барченко.

День рождения >>

Дмитрий Белякин
Юрий Богатырёв
Евгений Дятлов
Николай Ковбас
Юлия Космачёва
Михаил Пореченков
Ия Саввина
Борис Смолкин
Даниил Страхов
Стефано Аккорси
Джон Бон Джови
Дэниел Крэйг
Кшиштоф Майхжак
Ребел Уилсон
Джон Финч
Брайс Даллас Ховард
все родившиеся 2 марта >>

Афиша кино >>

Любовное настроение
арт-хаус, мелодрама
Гонконг, Франция, 2000
Белый снег
драма, спортивный фильм
Россия, 2020
Беги, прячься, бей
боевик, драма
США, 2020
Она - океан
Россия, 2020
Реинкарнация: Пришествие дьявола
фильм ужасов
Канада, 2020
Рок-н-рольщики
драма, комедия, мелодрама, музыкальный фильм
Великобритания, Ирландия, 2016
Italian Best Shorts 4: Истории нашей жизни
драма, комедия, мелодрама
Италия, 2018, 2019, 2020
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
комедия
Россия, 2021
Отряд Таганок
комедия, приключения
Россия, 2021
Пара из будущего
комедия, мелодрама, научная фантастика
Россия, 2021
Райя и последний дракон
боевик, детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Рашн Юг
комедия, мелодрама
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен