Москвичи проведут Международный женский день на показе фильма «Небо. Самолёт. Девушка»

Москино в столичном кинотеатре «Салют» открывает киноклуб «8 Марта», посвящённый выдающимся женским именам в кино. Первая встреча пройдёт в Международный женский день: зрителям покажут картину Веры Сторожевой «Небо. Самолёт. Девушка» с Ренатой Литвиновой в главной роли. Вход на показ бесплатный, по предварительной регистрации, сообщает пресс-служба сети.
Французская писательница Симона де Бовуар писала, что «женщиной не рождаются, ею становятся». Участники и приглашённые гости киноклуба Москино попробуют вместе разобраться, как становятся женщиной-писательницей, женщиной-поэтом, женщиной-кинорежиссёром. Зрители киноклуба познакомятся с выдающимися картинами, снятыми женщинами, узнают о великих женских именах в кино прошлого и современности, а также увидят, как женская проблематика отражалась в кино на протяжении истории.
По словам генерального директора Москино Натальи Мокрицкой, «разговоры о женском тренде в российском и мировом кинематографе становятся всё более актуальными и громкими. Меняется отношение к "женскому вопросу" в профессиональной среде, появляются новые тенденции в СМИ и маркетинге, по-новому формируется содержание телепередач, журналов и онлайн-медиа. Москино интересна эта повестка, и мы хотим познакомить зрителей с выдающимися женскими именами в кино».
В рамках киноклуба «8 Марта» у зрителей будет возможность познакомиться с современным российским и мировым женским кинематографом, а также обсудить картины с приглашёнными гостями — режиссёрами, актёрами, киноведами и экспертами в самых разных областях.
Открытие киноклуба приурочено к 100-летию праздника 8 Марта в России. В 1921 году по решению Второй Коммунистической женской конференции был учреждён Международный день работниц, впоследствии названный Международным женским днём. Куратором программы выступает киновед, начальник кинотеатра «Москино Салют» Ольга Тумасова.
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