«Механика любви» и «Роковая ошибка» включены в премьерную линейку «Dомашнего»

Согласно пресс-службе телеканала, зрителей ожидает история Анны и Валерия, которые женаты десять лет. У Валерия свой бизнес и любовница, у Анны – ничего, кроме семьи и обожаемого мужа. В один прекрасный день любовница убеждает Валерия, что Анна ему изменяла, и сын – не от него. Он выгоняет жену из дома и подаёт на развод. Оставшейся без денег Анне приходится устроиться механиком в автосервис. Не женская профессия, но трудные времена требуют трудных решений. В сервисе Анна знакомится с механиком, который предлагает ей открыть своё дело. А заодно – любовь и поддержку. Но Анна тоскует по своей жизни.
16 февраля зрительницы смогут посмотреть остросюжетную мелодраму «Роковая ошибка» с Антониной Дивиной и Ильёй Денискиным. По сюжету Лена приезжает к матери на майские праздники из Москвы в провинциальный городок Рославск. Гуляя с подругой по местному парку, героиня знакомится с обаятельным красавцем Ильёй, и, хотя он работает простым механиком в автосервисе и совсем из «другого мира», между молодыми людьми вспыхивает страстный роман. Однако вскоре им приходится расстаться – Илье предстоит служба по контракту. Проходит год. Радостная Лена торопится на вокзал, ведь из армии возвращается Илья. Едва приехав в Рославск, она спешит встречать любимого и видит его… с другой.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
17 марта пройдёт премьера картины «В тихом омуте». Роли исполняют Максим Радугин, Ирина Шеянова и Алексей Матошин. Героев мини-сериала Машу и Диму все считали идеальной парой. Маша очень любила своего творческого мужа и мечтала родить ему ребёнка. Потому внезапное заявление Димы о том, что он устал от брака и решил уйти, стало для Маши настоящим шоком. Думая, что всё ещё можно исправить, Маша едет к Диме на дачу, чтобы сделать ему сюрприз, но… застаёт его с любовницей. Пытаясь сохранить лицо, Маша делает вид, что ей все равно, но на самом деле решает отомстить обоим.
18 марта в эфире медицинская мелодрама «Реабилитация» с Анной Кузиной и Павлом Вишняковым, в которой лучший реабилитолог страны Екатерина Михайловна творит чудеса, спасая самых безнадёжных пациентов и возвращая им возможность жить полноценной жизнью. Но никто не знает, что Катя сама пережила серьёзную травму. На выпускном вечере в школьниц врезался пьяный мажор на скутере. Катя выжила, но до сих пор страдает от душевной и физической боли. Однажды к ней на приём приходит богатый клиент по имени Влад, в котором Катя сразу же узнает человека, сломавшего ей жизнь. Тот же Катю не помнит и постепенно начинает ухаживать за красивой и строгой девушкой.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Завершает вторую неделю мартовских премьер 19 марта романтическая мелодрама «То, что нельзя купить» с Ксенией Роменковой и Петром Баранчеевым. По сюжету в замужнюю учительницу Марину Кораблёву влюбляется богатый предприниматель Виктор Болотов, но она ему отказывает. После этого в жизни героини и её гражданского мужа Кости начинается «чёрная полоса»: Марину увольняют с работы, мужа, который работает в компании Болотова, обвиняют в промышленном шпионаже и сажают в тюрьму, а в довершение ко всему органы опеки грозятся забрать детей. В отчаянии, чтобы спасти свою семью, Марина решается на крайний шаг: она принимает предложение Болотова и вместе с детьми переезжает к нему в дом.
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