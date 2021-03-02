Режиссёр Кантемир Балагов и писательница Марина Степнова работают над сценарием «Моники»

Кантемир Балагов
работает над сценарием своего следующего фильма в соавторстве с известной российской писательницей Мариной Степновой
, лауреатом литературной премии «Большая книга» в 2012 году за роман «Женщины Лазаря
». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн».
«После прочтения романа "Женщины Лазаря" я сразу понял, что очень хочу работать с Мариной, —
комментирует режиссёр. — Каждая следующая её книга лишь усиливала моё желание. Меня поражали её слово, характеры её героев и эмоции, которые я испытывал. Я очень счастлив, что над следующим фильмом мы с Мариной работаем вместе. Наш сценарий называется "Моника" — это история про отца и сына. Про то, на что способен сын, пытаясь сделать отца больше, чем он есть».
События картины происходят в наши дни, в родной для Балагова Кабардино-Балкарии.
Для Степновой «это удивительный и радостный опыт — придумывать историю шаг за шагом, вместе с таким большим и сложным режиссёром. Кантемир удивительно тактичен и умеет настоять на своём так, что сценаристу не хочется повеситься или схватиться за дробовик. Мы много спорим и много смеёмся, хотя история, которую мы рассказываем, довольно грустная. Герои стали для нас не просто живыми — родными. Надеюсь, это добрый знак».
По словам продюсера Александра Роднянского
, «когда Кантемир работает над сценариями своих фильмов, то сначала он придумывает историю, которую хочет рассказать, её будущих героев и мир, в котором эти герои живут. А после этого он объединяется с большим писателем, насыщающим этот мир жизнью, характеры — кровью, а историю — структурой. Так было в своё время с писателем Александром Тереховым и сценарием к фильму "Дылда", сегодня это творческий союз с Мариной Степновой. Мы планируем начать съёмки нашего следующего совместного фильма сразу после того, как Кантемир снимет пилотные эпизоды сериала HBO "Одни из нас" (The Last of Us) Крейга Мазина».
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