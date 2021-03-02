Премьера «Марлена» с Юрием Стояновым состоится 8 марта

На НТВ 8 марта в 21.20 состоится премьера 20-серийного иронического детектива Станислава Либина «Марлен». Согласно пресс-службе телеканала, в титульном образе эксцентричного следователя Марлена Георгиевича Симонова, занимающегося поиском преступников среди богемы, предстанет Юрий Стоянов.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По сюжету сериала в структуре МУРа нет отдела, который бы занимался раскрытием преступлений в среде шоу-бизнеса, но есть один специальный человек, который это практикует и вполне успешно — следователь «старой школы» Марлен Симонов, за чьей маской простака в старом пиджачке скрывается непревзойдённая наблюдательность, которую Марлен оттачивал годами и со временем превратился в «ходячий детектор лжи», способный вывести из равновесия любого, чтобы тот рассказал больше, чем собирался. Преступники, за которыми охотится главный герой, представители «богемы», люди известные, влиятельные, состоявшиеся и состоятельные, поэтому раскрытие таких дел требует самых нестандартных приёмов работы.
«Я не играл эксцентричного следователя специально, он получился таким. Моего героя зовут Марлен – производное от фамилий Маркс и Ленин. Его так назвал отец. В какой-нибудь закрытой служебной характеристике про моего героя написали бы: "следователь старой формации". С моей точки зрения, в нём много хорошего, а юмор высекается вследствие того, что внутри него сталкиваются разные времена: то, в котором он сформирован, и то, в котором он работает сейчас», — рассказал о своём герое Юрий Стоянов.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
Марлен Симонов – человек эксцентричный, своеобразный, харизматичный. У него есть несколько особенностей. Например, он играет в любительском театре, и настолько вжился за это время в роль актёра, что чувствует ложь шестым чувством. Буквально. Каждый раз, когда человек, с которым он ведёт диалог, говорит правду, он чихает. Если же он говорит правду, то ничего не происходит. Эти две особенности Марлена Георгиевича и делают его особенным и необычным следователем.
«Оказывается, что из прошлого можно взять много хорошего: преданность делу, дисциплинированность, пунктуальность, обязательность – очень простые вещи, которые мы иногда теряем. История построена в том числе на физиологической особенности Марлена – у моего героя очень редкий вид аллергии, он чихает, когда говорят правду. На самом деле, он очень серьёзный следователь, просто неординарный. Я бы его назвал «российским Коломбо». А ещё он считает, что в нём дремлет несостоявшийся актёр. Это огромная нереализованная часть жизни, когда кажется, что ты должен стать кем-то другим. Мой герой относится к этому слишком серьёзно. Иногда в своей самодеятельности он бывает следователем, а в своей работе – актёром. Получается, что он такой немного актёрствующий следователь», – поделился Стоянов.
Съёмки проходили в Москве и Московской области. Главное следственное управление, где работает главный герой, оборудовали в одном из бизнес-центров. Художники-постановщики всё сделали так, чтобы обстановка в кадре выглядела максимально реалистично. Кабинеты, лаборатории судмедэкспертов, офисы юридической фирмы, больницы, комнаты, в которых проводятся допросы, и многие другие экстерьеры будут выглядеть так, как их привыкли видеть зрители. Так как главные герои мыслей Марлена Георгиевича представители богемы, богатые и знаменитые, много съёмок проходило в дорогих домах и квартирах, выставочных залах и галереях, элитных спа-центрах и других дорогих и красивых объектах культуры.
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