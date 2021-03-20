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Режиссер «Отца» Флориан Зеллер рассказал о новом проекте

20 марта
2021 год

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20 марта 2021
Французский драматург Флориан Зеллер, чей дебютный фильм «Отец» получил шесть номинаций на «Оскар», рассказал о новом проекте. Сейчас он заканчивает сценарную адаптацию своей пьесы «Сын», сообщает Deadline.

Режиссер «Отца» Флориан Зеллер рассказал о новом проекте
фото: deadline.com

Главный герой «Сына» — подросток Николя, который мучительно переживает развод родителей. Пытаясь сделать выбор между отцом и матерью, он только усугубляет отношения с обоими и в конце концов решает покончить жизнь самоубийством.

По словам Зеллера, он был настолько увлечен написанием сценария, что не мог заниматься ни чем другим, пока дело не будет завершено. Режиссер уже определился с актером на главную роль, но пока не раскрывает его личность. К слову, когда драматург работал над скриптом «Отца», он даже изменил имя героя на Энтони, держа в голове образ Энтони Хопкинса, который в итоге согласился на участие в проекте.

«Сын» является частью трилогии, наряду с пьесами «Отец» и «Мать», написанными Зеллером в разные годы. Его произведения были переведены на многие языки и поставлены в театрах всего мира — в Америке, Великобритании, Франции, Израиле, Эстонии, Латвии, а также в России.
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