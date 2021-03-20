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Татьяна Ратникова и Алексей Яровенко займут «Место под солнцем»

20 марта
2021 год

Новости кино >>
20 марта 2021
В Киеве стартовали съемки сериала «Место под солнцем» с Татьяной Ратниковой, Алексеем Яровенко и Кириллом Кузнецовым. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «Украина», который занимается производством проекта.

Татьяна Ратникова и Алексей Яровенко займут «Место под солнцем»
фото: Пресс-служба телеканала «Украина»

Главная героиня — обычная провинциалка Марта Райцина. После несправедливого обвинения в убийстве она вынуждена бежать из родного города. Под чужим именем девушка попадает в дом столичного кандидата в мэры Игоря Парфенова и его многочисленного семейства. Здесь Марта знакомится и влюбляется в Алексея – пасынка Парфенова, с которым тот много лет ведет скрытую войну. Ситуация осложняется тем, что Марта – жена Дмитрия, младшего сына Парфенова, известного столичного гонщика и плейбоя, который женился на ней назло отцу, но со временем по-настоящему полюбил. О прошлом девушки случайно узнает Никита Санников – следователь, давно пытающийся найти какой-то компромат на эту семью.

«Это история о любви: о чувстве, которое проходит испытания и спасает людей, о страстной испепеляющей любви, об измене, предательстве и прощении. И один из главных месседжей такой: каждый человек находит свой путь к спасению себя и своей души через любовь», — рассказала режиссер-постановщик Алина Чеботарева.

В актерский состав также вошли Павел Вишняков, Елена Шевченко, Виктор Сарайкин, Дмитрий Сова, Екатерина Тышкевич, Дарья Трегубова, Надежда Хильская, Сергей Дзялык, Виталий Салий и другие.
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Павел ВишняковСергей ДзяликКирилл КузнецовТатьяна Ратникова (II)Виталий СалийВиктор СарайкинДмитрий СоваДарья ТрегубоваЕкатерина ТышкевичНадежда ХильскаяАлина ЧеботарёваЕлена ШевченкоАлексей Яровенко
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