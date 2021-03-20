Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

В разработку запущен спин-офф фильма «Время убивать»

20 марта
2021 год

Новости кино >>
20 марта 2021
Телеканал НВО начал разработку мини-сериала «Время прощать» (A Time for Mercy), который станет продолжением фильма «Время убивать» 1996 года. Мэттью МакКонахи может вновь исполнить главную роль, сообщает Variety.

В разработку запущен спин-офф фильма «Время убивать»
фото: К/ф «Время убивать»

В основу проекта ляжет одноименный роман Джона Гришэма, посвященный новому делу адвоката Джейка Бригенса. В суде ему предстоит защищать подростка, убившего помощника шерифа, с которым встречалась его мать. Мальчик утверждал, что обидчик терроризировал его семью. В оригинальном фильме герой МакКонахи представлял интересы темнокожего мужчины, расстрелявшего двух насильников за изнасилование своей дочери.

Производством занимается студия Warner Bros. TV. Сейчас к проекту прикреплен продюсер Лоренцо ди Бонавентура, работавший над оригиналом.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Лоренцо ди БонавентураМэттью Макконахи
фильмы
Время убивать

анонс

Скорбим

Виталий Стремовский
19 марта ушел из жизни актёр Виталий Стремовский.
Виктор Коношенков
17 марта ушёл из жизни актёр Виктор Коношенков.

День рождения >>

Анатолий Дяченко
Анатолий Журавлёв
Геннадий Кочкожаров
Иван Лапин
Юрий Лученко
Нина Попова
Ольга Спиридонова
Екатерина Стриженова
Сергей Федюшкин
Збигнев Бучковский
Якуб Гершал
Агнешка Крукувна
Джейн Марч
Дэвид Тьюлис
Холли Хантер
Уильям Хёрт
все родившиеся 20 марта >>

Афиша кино >>

Европа
драма, триллер
Дания, Швеция, Франция, Германия, 1991
Игры шпионов
драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, 2020
Идиоты
драма, комедия
Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Франция, Швеция, 1998
Никто
боевик, триллер
США, 2020
Пальма
приключения, семейное кино
Россия, 2021
Снега больше не будет
драма, мистика
Польша, Германия, 2020
Мой брат – супергерой!
комедия, семейное кино, экранизация
Италия, Испания, 2019
Айнбо. Сердце Амазонии
анимационное приключение
Перу, Нидерланды, 2021
Ганзель, Гретель и Агентство Магии
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, США, 2021
Оборотень
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Рафаэль. Добрый гений
биография, исторический фильм
Италия, 2020
Хребет дьявола
триллер, фильм ужасов
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен