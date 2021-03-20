В разработку запущен спин-офф фильма «Время убивать»

Телеканал НВО начал разработку мини-сериала «Время прощать» (A Time for Mercy), который станет продолжением фильма «Время убивать» 1996 года. Мэттью МакКонахи может вновь исполнить главную роль, сообщает Variety.
фото: К/ф «Время убивать»
В основу проекта ляжет одноименный роман Джона Гришэма, посвященный новому делу адвоката Джейка Бригенса. В суде ему предстоит защищать подростка, убившего помощника шерифа, с которым встречалась его мать. Мальчик утверждал, что обидчик терроризировал его семью. В оригинальном фильме герой МакКонахи представлял интересы темнокожего мужчины, расстрелявшего двух насильников за изнасилование своей дочери.
Производством занимается студия Warner Bros. TV. Сейчас к проекту прикреплен продюсер Лоренцо ди Бонавентура, работавший над оригиналом.
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