Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фонд кино изменил требования для получения возвратных средств на кинопроизводство

20 марта
2021 год

Новости кино >>
20 марта 2021
Фонд кино изменил требования к компаниям, претендующим на получение возвратных средств на производство национальных фильмов. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Фонд кино изменил требования для получения возвратных средств на кинопроизводство
фото: fond-kino.ru

Количество условий увеличилось. Теперь будет учитываться продюсерский опыт заявителя: ему необходимо иметь не менее двух проектов, вышедших в кинотеатральный прокат за последние пять лет. С момента государственной регистрации компании до даты начала приема заявок Фондом кино должно пройти более трех лет.

Что касается запрашиваемой суммы, то она не может превышать 42,5% от кассовых сборов наиболее коммерчески успешного фильма, созданного соискателем за последние пять лет. Кроме того, оборот средств на счетах заявителя за последние 12 месяцев до начала приема заявок должен быть не менее запрашиваемой у Фонда кино суммы и подтверждаться выпиской из банка. Руководители и/или учредители компании, претендующей на получение денег, а также весь продюсерский состав проекта не могут иметь задолженности перед Фондом кино.

Прием заявок продлится с 22 марта по 16 апреля 2021 года включительно.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Скорбим

Виталий Стремовский
19 марта ушел из жизни актёр Виталий Стремовский.
Виктор Коношенков
17 марта ушёл из жизни актёр Виктор Коношенков.

День рождения >>

Анатолий Дяченко
Анатолий Журавлёв
Геннадий Кочкожаров
Иван Лапин
Юрий Лученко
Нина Попова
Ольга Спиридонова
Екатерина Стриженова
Сергей Федюшкин
Збигнев Бучковский
Якуб Гершал
Агнешка Крукувна
Джейн Марч
Дэвид Тьюлис
Холли Хантер
Уильям Хёрт
все родившиеся 20 марта >>

Афиша кино >>

Европа
драма, триллер
Дания, Швеция, Франция, Германия, 1991
Игры шпионов
драма, триллер, шпионский фильм
Великобритания, 2020
Идиоты
драма, комедия
Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Франция, Швеция, 1998
Никто
боевик, триллер
США, 2020
Пальма
приключения, семейное кино
Россия, 2021
Снега больше не будет
драма, мистика
Польша, Германия, 2020
Мой брат – супергерой!
комедия, семейное кино, экранизация
Италия, Испания, 2019
Айнбо. Сердце Амазонии
анимационное приключение
Перу, Нидерланды, 2021
Ганзель, Гретель и Агентство Магии
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, сказка, фэнтези
Россия, США, 2021
Оборотень
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Рафаэль. Добрый гений
биография, исторический фильм
Италия, 2020
Хребет дьявола
триллер, фильм ужасов
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен