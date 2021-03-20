Фонд кино изменил требования для получения возвратных средств на кинопроизводство

Фонд кино изменил требования к компаниям, претендующим на получение возвратных средств на производство национальных фильмов. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
фото: fond-kino.ru
Количество условий увеличилось. Теперь будет учитываться продюсерский опыт заявителя: ему необходимо иметь не менее двух проектов, вышедших в кинотеатральный прокат за последние пять лет. С момента государственной регистрации компании до даты начала приема заявок Фондом кино должно пройти более трех лет.
Что касается запрашиваемой суммы, то она не может превышать 42,5% от кассовых сборов наиболее коммерчески успешного фильма, созданного соискателем за последние пять лет. Кроме того, оборот средств на счетах заявителя за последние 12 месяцев до начала приема заявок должен быть не менее запрашиваемой у Фонда кино суммы и подтверждаться выпиской из банка. Руководители и/или учредители компании, претендующей на получение денег, а также весь продюсерский состав проекта не могут иметь задолженности перед Фондом кино.
Прием заявок продлится с 22 марта по 16 апреля 2021 года включительно.
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