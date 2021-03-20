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Эйс Вентура обзаведется третьим фильмом

20 марта
2021 год

Новости кино >>
20 марта 2021
Частный детектив Эйс Вентура обзаведется третьим фильмом. К проекту прикреплена команда сценаристов «Соника в кино» — Патрик Кейси и Джош Миллер, сообщает Collider.

Эйс Вентура обзаведется третьим фильмом
фото: К/ф «Эйс Вентура»

Производством картины занимаются компании Amazon и Morgan Creek Entertainment, которая разрабатывала первые две ленты. Пока неизвестно, вернется ли к своей роли Джим Керри. Сейчас он работает с Кейси и Миллером над второй частью «Соника».

Премьера фильма «Эйс Вентура: Розыск домашних животных» состоялась в 1993 году. Он рассказывал о приключениях неутомимого чудо-сыщика, который встречается нос к носу с кровожадной акулой, шокирует публику эксцентричными выходками и проходит через огонь, воду и медные трубы, чтобы выполнить очередное задание. Вторая часть «Эйс Вентура: Когда зовет природа» вышла на экраны в 1995-м.
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