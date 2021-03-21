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Джейк Джилленхол сыграет героя Афганской войны

21 марта
2021 год

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21 марта 2021
Джейк Джилленхол сыграет героя Афганской войны в драме «Управление огнем» (Combat Control). Режиссерское кресло займет Сэм Харгрейв, чей боевик «Тайлер Рейк: Операция по спасению» стал самым популярным релизом Netflix в апреле прошлого года, сообщает Deadline.

Джейк Джилленхол сыграет героя Афганской войны
фото: Dan Doperalski for Variety

В основу сюжета легла реальная история Джона Чэпмена, авианаводчика из ВВС, который в одиночку вступил в бой с противником и был убит в горах. Это произошло в 2002 году в ходе выполнения секретной операции. После его смерти потребовалось более 15 лет, чтобы выяснить, что произошло на самом деле. Расследованием занималась капитан ВВС Кора Александр. В 2018-м Чэпмен был посмертно награжден Медалью почета — высшей наградой США для военнослужащих.

Фильм будет основан на книге «Один на рассвете» (Alone at Dawn), созданной Дэном Шиллингом и сестрой Чэпмена — Лори. Сценарий адаптирует Майкл ГаннМиллиарды»). Шиллинг будет военным консультантом проекта, так как он работал авианаводчиком, как и Чэпмен. Джилленхол также выступит в качестве исполнительного продюсера. Сейчас к масштабному проекту присматривается студия MGM.
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