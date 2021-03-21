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Ридли Скотт и Стивен Найт снимут сериал о Второй мировой войне

21 марта
2021 год

Новости кино >>
21 марта 2021
Ридли Скотт и создатель «Острых козырьков» Стивен Найт готовят сериал о Второй мировой войне под названием «Пути к свободе» (Roads to Freedom), сообщает Deadline.

Ридли Скотт и Стивен Найт снимут сериал о Второй мировой войне
фото: variety.com

Цель проекта — показать войну с разных точек зрения, причем глазами не только персонажей из США и Великобритании, но также из России, Германии, Франции и других стран. Их драматические истории призваны пролить свет на героические поступки людей в ходе военных действий. Акцент также будет сделан на гонку между Востоком и Западом за захват Берлина, которая предопределила начало холодной войны.

В основу сериала из 10 эпизодов лягут труды историка Энтони Бивора, который будет работать над сценарием вместе со Стивеном Найтом. Пилотную серию поставит Ридли Скотт.
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№ 1
Стас Геращенгов   21.03.2021 - 14:32
Это тот мегаисторик, что запустил грязную геббельсовскую фальшивку про миллион немок, изнасилованных советскими солдатами? Тогда да, объективность гарантирована... Критик Визгалова будет в восторге. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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