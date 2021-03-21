Ридли Скотт и Стивен Найт снимут сериал о Второй мировой войне

Цель проекта — показать войну с разных точек зрения, причем глазами не только персонажей из США и Великобритании, но также из России, Германии, Франции и других стран. Их драматические истории призваны пролить свет на героические поступки людей в ходе военных действий. Акцент также будет сделан на гонку между Востоком и Западом за захват Берлина, которая предопределила начало холодной войны.
В основу сериала из 10 эпизодов лягут труды историка Энтони Бивора, который будет работать над сценарием вместе со Стивеном Найтом. Пилотную серию поставит Ридли Скотт.
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