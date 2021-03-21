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Бриттани Мёрфи посвятят документальный мини-сериал

21 марта
2021 год

Новости кино >>
21 марта 2021
О судьбе популярной голливудской актрисы 90-х и нулевых Бриттани Мёрфи, скончавшейся в 2009-м в возрасте 32 лет, создадут документальный мини-сериал для стримингового сервиса HBO Max, уверяет Variety.

Биография Мёрфи будет состоять из двух частей, в которых зрителям поведают о её творческой карьере и загадочной смерти, которая до сих пор порождает немало слухов. Создатели обещают вдумчивое деликатное исследование трагедии, лишённое сенсационности.

Бриттани Мёрфи посвятят документальный мини-сериал

За постановку отвечает Синтия Хилл, а в продюсерскую команду входит Джейсон Блум, чья компания Blumhouse Television вместе с Pyramid Productions занимается производством сериала.

По официальной версии, смерть звезды фильмов «Бестолковые», «8 миля», «Молодожёны», «Город грехов» и «Любовь и другие катастрофы» наступила в результате осложнений из-за пневмонии и приёма лекарств. Однако бытует устойчивое мнение, что Мёрфи отравилась плесенью, которую обнаружили в доме актрисы через пять месяцев, когда её муж Саймон скончался с такими же симптомами.
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Бриттани Мёрфи посвятят документальный мини-сериал фотографии
Бриттани Мёрфи посвятят документальный мини-сериал фотографии
Бриттани Мёрфи посвятят документальный мини-сериал фотографии
Бриттани Мёрфи посвятят документальный мини-сериал фотографии
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