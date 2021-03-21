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Элла Балинска обучится магии в игре Forspoken

21 марта
2021 год

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21 марта 2021
Элла Балинска воплотит главную героиню игры Forspoken, ранее известной под названием Project Athia. Трейлер нового приключения от студии Luminous Productions был представлен публике издательством Square Enix в рамках онлайн-мероприятия Square Enix Presents.



По сюжету девушка Фрей Холланд в исполнении британской актрисы попадает в Атию, которая является «сногсшибательно красивым, но также жестоким и опасным» местом. По пути героине предстоит обучиться магии и преодолеть «коварные испытания», а противостоять ей будет «множество грозных врагов».

«Персонаж Фрей живой. Она неопытная, она потерялась — как в прямом, так и в переносном смысле — и я мгновенно почувствовала с ней связь. Думаю, у многих других людей по всему миру возникнет такое же ощущение, когда они начнут это приключение», — рассказала о своём персонаже Балинска.


Forspoken станет двухлетним эксклюзивом PS5 и PC, а выйдет игра в 2022 году.

Кроме того, в рамках Square Enix Presents показали трейлер Life is Strange: True Colors, чьим связующим звеном с другими частями игровой серии послужит Стеф из Life is Strange: Before the Storm. Главной героиней заявлена Алекс Чен в исполнении Эрики Мори. Релиз запланирован на 10 сентября текущего года.
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Элла Балинска обучится магии в игре Forspoken фотографии
Элла Балинска обучится магии в игре Forspoken фотографии
Элла Балинска обучится магии в игре Forspoken фотографии
Элла Балинска обучится магии в игре Forspoken фотографии
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