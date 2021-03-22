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«Нос, или Заговор "не таких"» удостоен гран-при Суздальского фестиваля анимационного кино

22 марта
2021 год

Новости кино >>
22 марта 2021
Гран-при XXVI Открытого российского фестиваля анимационного кино получил Андрей Хржановский за фильм «Нос, или Заговор "не таких"». Кроме того, Юрий Норштейн вручил режиссёру приз мэтров имени Александра Татарского «Прорыв». Об этом сообщается на сайте смотра.

«Нос, или Заговор не таких» удостоен гран-при Суздальского фестиваля анимационного кино
фото: suzdalfest.ru

Авторскую анимацию оценивало экспертное жюри, в которое вошли эстонский режиссёр, художник и сценарист анимационного кино Прийт Тендер, сценарист и продюсер Ирина Марголина, режиссёр Владимир Хотиненко, режиссёры и художники анимационного кино Леонид Шмельков и Елизавета Скворцова. Жюри конкурса коммерческих анимационных работ представили генеральный директор «Московского кино» Наталья Мокрицкая и продюсер, режиссёр анимационного кино Елена Чернова.

За свой фильм «За забором» Мария Коган-Лернер получила специальный приз жюри с формулировкой «за лаконичность формы и глубину содержания». Второй специальный приз «за сочетание философии и художественного образа» достался Саше Свирскому и его картине «Вадим на прогулке». Специальный приз с формулировкой «за обнажённую простоту идеи» присуждён «Голому» Кирилла Хачатурова.

«Нос, или Заговор не таких» удостоен гран-при Суздальского фестиваля анимационного кино
фото: suzdalfest.ru

Светлана Филиппова взяла приз за лучший профессиональный короткометражный фильм с работой «Ба». Дипломы в данной категории вручили Ивану Максимову за ленту «О, неет!» с формулировкой «за то, что смешно» и Варваре Яковлевой с формулировкой «за сочувствие и сострадание» за работу «Жизнь-паскуда». Приз за лучший фильм для детей достался Анастасии Жакулиной и её «Дылде». Дипломы присуждены «Пожарнику» Юлии Ароновой («за несгораемую любовь») и «Белой змее» Полины Фёдоровой («за изысканную атмосферу»). Приз за лучший дебютный фильм получил «День рождения Пишто» Софьи Кендель. Диплом с формулировкой «за изящество детективного сюжета» вручён фильму Александры Шадриной «Мокрые носочки Берты Райз». Приз за лучший студенческий фильм получила работа Анастасии Лисовец «Собаки пахнут морем». Дипломами в данной категории отмечены фильмы «Из-под земли» Марии Афониной и Анны Любимцевой («за близость к земле») и «Ты не киви» Марии Савельевой («за использование акварели по назначению»).

В конкурсе коммерческой анимации награды распределились следующим образом: Татьяна Чернилевская и её сериал «Колыбельная» из цикла «Зебра в клеточку» получила сразу две награды — приз за лучший сериал и приз от Reed Midem за сериал с наибольшим коммерческим международным потенциалом. Дипломом в категории «Лучший сериал» с формулировкой «за лучший космический сервис» отмечен Алексей Минченок за работу «Побыть броненосцем» из цикла «Лекс и Плу. Космические таксисты». Специальный диплом «за верность традиции отечественной анимации» вручила Наталья Мокрицкая сериалу «Василиса» за эпизод «Знакомство». Лучшей работой в прикладной анимации стал социальный ролик «Пандемия» Полины Кампиони. Диплом «за художественное возвращение в Ленинград нашего детства» присуждён фильму Алексея Будовского «Букет из салюта», а «за дизайнерское решение тайны мироздания» награждена «Гравитация» Светланы Нагаевой.

«Нос, или Заговор не таких» удостоен гран-при Суздальского фестиваля анимационного кино
фото: suzdalfest.ru

В честь двадцатилетнего сотрудничества фестиваля с Турцентром «Суздаль» был организован конкурс, суть которого заключалась в том, чтобы создать рисунок, в котором предлагалось обыграть тему проведения форума в стенах комплекса. Первое место завоевала Анастасия Свободникова и получила главный приз — новые большие четырёхкомнатные апартаменты на всё время проведения ОРФАК-2022. На втором месте оказалась Мария Дроздова, получившая сертификат на все услуги ГТК Суздаль на время проведения ОРФАК-2022 номиналом 20 тысяч рублей. А Ксения Табачкова за третье место получила сертификат на все услуги ГТК Суздаль на время проведения ОРФАК-2022 номиналом 10 тысяч рублей.

Дополнительно была введена номинация за креатив. Автор работ «Пьяный панк делает огуречное вино» Дмитрий Герасимов получает бутылку фирменной огуречной настойки, сделанной шеф-поваром ресторана «Лепота» Пушкарской слободы. Отдельно от призов Жюри ежегодно вручает приз «Фортуна», суть которого в том, что фильм награждается по абсолютно случайному выбору, поскольку каждая попытка любой группы людей выразить себя на анимационном языке достойна поощрения. В этом году приз вручён Святославу Ушакову за «Медведя».

«Нос, или Заговор не таких» удостоен гран-при Суздальского фестиваля анимационного кино
фото: suzdalfest.ru

Ежегодно все аккредитованные гости фестиваля голосуют на своё усмотрение за пять лучших фильмов с помощью личной рейтинговой карточки, а в этом году эксперты смогли также отправить свои оценки онлайн. По результатам общего профессионального рейтинга определился фильм-победитель, а его автор на год становится президентом следующего Открытого российского фестиваля анимационного кино. Им стал Дмитрий Геллер с работой «10000 безобразных пятен». Также картина режиссёра была отмечена Призом Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов РФ и награждена дипломом в категории «Лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за уникальное владение искусством анимации». Второе место в профессиональном рейтинге занял «Пожарник», третье место – «Сахарное шоу» Лианы Макарян. Призёрам с главной сцены фестиваля были вручены таблички имени Александра Татарского — для первых фестивалей режиссер изготавливал их лично.
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Алексей БудовскийДмитрий ГеллерАнастасия ЖакулинаИван Максимов (II)Ирина МарголинаАлексей МинченокНаталья МокрицкаяЮрий НорштейнАлександр Свирский (II)Елизавета СкворцоваАлександр ТатарскийСвятослав Ушаков (II)Владимир ХотиненкоАндрей ХржановскийЕлена Чернова (III)Леонид ШмельковВаря Яковлева
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