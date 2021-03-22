«Нос, или Заговор "не таких"» удостоен гран-при Суздальского фестиваля анимационного кино

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Второй сезон «Папика» покажут на СТС

Юлия Пересильд и Андрей Бурковский сыграли пару в «Солнечной линии» Бориса Хлебникова

Актриса получила главную роль в новом приключении от издательства Square Enix.

21 марта

Бриттани Мёрфи посвятят документальный мини-сериал

Популярной голливудской актрисы не стало в 2009-м в возрасте 32 лет.