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Юлия Пересильд и Андрей Бурковский сыграли пару в «Солнечной линии» Бориса Хлебникова

22 марта
2021 год

Новости кино >>
22 марта 2021
Борис Хлебников завершил съёмки своего нового фильма «Солнечная линия». В комедии по сценарию Ивана Вырыпаева главные роли исполнили Юлия Пересильд и Андрей Бурковский, уточняет пресс-служба кинокомпании СТВ, отвечающей за производство картины.

Юлия Пересильд и Андрей Бурковский сыграли пару в «Солнечной линии» Бориса Хлебникова
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

По словам Бориса Хлебникова, он «действительно завелся из-за технологии, в которой мы работали — расставляли десять камер, репетировали с актёрами весь рисунок и снимали дубль. Обычно ты пилишь каждую сценку, каждую реакцию, а здесь всё по-другому. Если дубль полуторачасовой не пошёл, в нём практически нет ничего полезного. А если он пошёл, то он весь хороший. За исключением микропроколов. Это всё про энергию. И, наверное, это просто другая форма. Как бы я обозначил жанр фильма? Комедия гендерной глухоты. У Вырыпаева абсолютно точно показано, как мужчина не слышит женщину, а женщина не слышит мужчину. Это не вполне выпяченный юмор. Но это непонимание очень похоже на все ссоры между мужчинами и женщинами, и поэтому будет вызывать улыбку, потому что это почти у всех одинаково».

Пьеса Вырыпаева «Солнечная линия» несколько лет с успехом идёт в театрах Москвы и Варшавы. Действие разворачивается в новогоднюю ночь. Он и она. Гости разошлись и самое время выяснить отношения — любят они друг друга или уже нет? А в принципе – любили? Говорят правду или врут? Умеют только наезжать или прощать тоже могут? Остаться им вместе или развестись?

Юлия Пересильд и Андрей Бурковский сыграли пару в «Солнечной линии» Бориса Хлебникова
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

«Я видел спектакль в Москве и запись польской постановки, на мой взгляд, эта​ пьеса​​ очень кинематографична. Мы взяли её в работу и предложили снять фильм Борису Хлебникову.​ Почему именно ему? Борис​ один из самых внутренне свободных режиссёров, и​ —​ рассказать историю на двоих,​ это определённого​ рода вызов.​ А кроме того, это очень необычное кино в плане производства,​ мы решили снять это кино буквально за несколько дней —​ с десяти камер одним дублем, если объяснять просто, это когда сцена снимается сразу с несколько точек, без перестановки света, камеры и так далее, и дубль идёт час —​ полтора.​ А это непростая задача взять и вот так вот снять,​ это​ тоже​ вызов. Мы поговорили с Борей, и он загорелся всем этим,​ и мы начали работать.​ В своё время​ Александр​ Рогожкин начал снимать "Улицы разбитых фонарей", в России тогда сериалы почти не снимали, и я его спросил: "Саша, зачем тебе это нужно?", а он ответил:​ "Мне интересно, могу снять за восемь дней фильм или нет". Тогда казалось это невозможным. Такие вызовы всегда​ интересны», — рассказал продюсер Сергей Сельянов.

За визуальную составляющую картины отвечают оператор-постановщик Александр Симонов, художник-постановщик Ольга Хлебникова и художник по костюмам Алана Снеткова.
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Юлия Пересильд и Андрей Бурковский сыграли пару в «Солнечной линии» Бориса Хлебникова фотографии
Юлия Пересильд и Андрей Бурковский сыграли пару в «Солнечной линии» Бориса Хлебникова фотографии
Юлия Пересильд и Андрей Бурковский сыграли пару в «Солнечной линии» Бориса Хлебникова фотографии
Юлия Пересильд и Андрей Бурковский сыграли пару в «Солнечной линии» Бориса Хлебникова фотографии
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