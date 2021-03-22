Юлия Пересильд и Андрей Бурковский сыграли пару в «Солнечной линии» Бориса Хлебникова

По словам Бориса Хлебникова, он «действительно завелся из-за технологии, в которой мы работали — расставляли десять камер, репетировали с актёрами весь рисунок и снимали дубль. Обычно ты пилишь каждую сценку, каждую реакцию, а здесь всё по-другому. Если дубль полуторачасовой не пошёл, в нём практически нет ничего полезного. А если он пошёл, то он весь хороший. За исключением микропроколов. Это всё про энергию. И, наверное, это просто другая форма. Как бы я обозначил жанр фильма? Комедия гендерной глухоты. У Вырыпаева абсолютно точно показано, как мужчина не слышит женщину, а женщина не слышит мужчину. Это не вполне выпяченный юмор. Но это непонимание очень похоже на все ссоры между мужчинами и женщинами, и поэтому будет вызывать улыбку, потому что это почти у всех одинаково».
Пьеса Вырыпаева «Солнечная линия» несколько лет с успехом идёт в театрах Москвы и Варшавы. Действие разворачивается в новогоднюю ночь. Он и она. Гости разошлись и самое время выяснить отношения — любят они друг друга или уже нет? А в принципе – любили? Говорят правду или врут? Умеют только наезжать или прощать тоже могут? Остаться им вместе или развестись?
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ
«Я видел спектакль в Москве и запись польской постановки, на мой взгляд, эта пьеса очень кинематографична. Мы взяли её в работу и предложили снять фильм Борису Хлебникову. Почему именно ему? Борис один из самых внутренне свободных режиссёров, и — рассказать историю на двоих, это определённого рода вызов. А кроме того, это очень необычное кино в плане производства, мы решили снять это кино буквально за несколько дней — с десяти камер одним дублем, если объяснять просто, это когда сцена снимается сразу с несколько точек, без перестановки света, камеры и так далее, и дубль идёт час — полтора. А это непростая задача взять и вот так вот снять, это тоже вызов. Мы поговорили с Борей, и он загорелся всем этим, и мы начали работать. В своё время Александр Рогожкин начал снимать "Улицы разбитых фонарей", в России тогда сериалы почти не снимали, и я его спросил: "Саша, зачем тебе это нужно?", а он ответил: "Мне интересно, могу снять за восемь дней фильм или нет". Тогда казалось это невозможным. Такие вызовы всегда интересны», — рассказал продюсер Сергей Сельянов.
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