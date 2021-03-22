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Второй сезон «Папика» покажут на СТС

22 марта
2021 год

Новости кино >>
22 марта 2021
На СТС 5 апреля в 19:00 стартует второй сезон комедийного сериала «Папик», первые серии которого в прошлом году посмотрели 68 миллионов российских телезрителей. Об этом сообщает пресс-служба канала.

Второй сезон «Папика» покажут на СТС
фото: пресс-служба телеканала СТС

В продолжении истории актёр на пенсии Александр Меркулов (Станислав Боклан) снова пытается начать новую жизнь. Только теперь не со смены имиджа, а с выхода из тюрьмы. Ведь дольче вита в чужом особняке с гламурной охотницей за «папиками» Лизой (Дарья Петрожицкая) обернулась заключением в камере. Тем временем Лиза после удачного выступления в телешоу попадает в поп-группу и уезжает в первое турне. Хотя главных героев и развела судьба, они продолжают спасать друг друга в самых сложных ситуациях.

«Во втором сезоне мой дедушка попытается снова найти место под солнцем. Не буду скрывать, что скучал по герою. Вообще, всегда скучаю по своим удачным персонажам: всё-таки они часть меня. Ведь даже когда съёмочная история заканчивается, персонаж продолжает жить своей жизнью», — говорит Станислав Боклан.

Второй сезон «Папика» покажут на СТС
фото: пресс-служба телеканала СТС

В новом сезоне экранной подруге Станислава, Дарье Петрожицкой, предстоит выступать перед публикой. Актриса давно занимается музыкой, участвовала в украинских версиях шоу «Голос» и «Танцы со звёздами» и планирует выпустить альбом. Кстати, после выхода сериала, который посмотрел каждый четвёртый житель Украины, у Петрожицкой увеличилось количество подписчиков в инстаграме в двадцать раз. На полученный гонорар актриса купила такую же машину, как у её героини. «Когда мы снимали второй сезон "Папика" летом в Одессе, почувствовала себя Бритни Спирс, — вспоминает Дарья. — Помню, как выхожу из гримвагена и вижу толпу детей, которые кричат моё имя. Невероятные ощущения».

Съёмки второго сезона проходили в Киеве, Киевской области и Одессе. В кадр попали Алешковские пески, Национальный музей народной архитектуры и быта Украины, одесские порт, пионерский лагерь и легендарная гостиница «Пассаж».
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