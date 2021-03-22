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Исполнилось 100 лет со дня рождения Нино Манфреди

22 марта
2021 год

Новости кино >>
22 марта 2021
Сегодня, 22 марта, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося итальянского актёра, режиссёра, сценариста и писателя Нино Манфреди.

Мастер итальянской комедии родился 22 марта 1921 года в коммуне Кастро-деи-Вольси, расположенной в регионе Лацио. Ещё в детстве вместо того, чтобы ходить в школу, маленький Нино устраивал дома театральные представления. Одновременно окончил юридический факультет университета и Академию драматического искусства в Риме. В театре дебютировал в 1947 году на Пражском фестивале молодёжи и студентов в антивоенной пьесе Солима «Человек и ружьё». С 1947-го — на сцене «Пикколо ди Милано», позднее работал в различных театральных труппах, в том числе под руководством Витторио Гассмана. Выступал в комедийных ролях на радио, ТВ и эстраде.


Кинодебют Манфреди состоялся в 1957-м, когда он выступил в качестве сценариста и актёра в комедии Франко Дзеффирелли «Кемпинг». На его счету более 100 ролей у таких режиссёров, как Дино Ризи, Дамиано Дамиани, Антонио Пьетранджели, Луиджи Коменчини, Лина Вертмюллер, Этторе Скола и Йос Стеллинг. Он создал запоминающиеся образы в картинах «Операция "Святой Януарий"», «Отвратительные, грязные, злые», «Я её хорошо знал», «Палач», «Ревущие годы» и многих других. Поставил фильмы «Обнажённая женщина» и «За полученную милость».

Его дочь Нина стала киноактрисой, а сын Лука — режиссёром. Нино Манфреди не стало 4 июня 2004 года в Риме. За свою жизнь он был удостоен 27 престижных наград, среди которых приз Канн за лучший дебют, десять премий «Давид ди Донателло» и четыре «Серебряные ленты».
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фильмы
Обнаженная женщинаОперация "Святой Януарий"Отвратительные, грязные, злыеПалачРевущие годыЯ её хорошо знал

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Исполнилось 100 лет со дня рождения Нино Манфреди фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения Нино Манфреди фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения Нино Манфреди фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения Нино Манфреди фотографии
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