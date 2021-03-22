Исполнилось 100 лет со дня рождения Нино Манфреди

Сегодня, 22 марта, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося итальянского актёра, режиссёра, сценариста и писателя Нино Манфреди
.
Мастер итальянской комедии родился 22 марта 1921 года в коммуне Кастро-деи-Вольси, расположенной в регионе Лацио. Ещё в детстве вместо того, чтобы ходить в школу, маленький Нино устраивал дома театральные представления. Одновременно окончил юридический факультет университета и Академию драматического искусства в Риме. В театре дебютировал в 1947 году на Пражском фестивале молодёжи и студентов в антивоенной пьесе Солима
«Человек и ружьё
». С 1947-го — на сцене «Пикколо ди Милано
», позднее работал в различных театральных труппах, в том числе под руководством Витторио Гассмана
. Выступал в комедийных ролях на радио, ТВ и эстраде.
Кинодебют Манфреди состоялся в 1957-м, когда он выступил в качестве сценариста и актёра в комедии Франко Дзеффирелли
«Кемпинг
». На его счету более 100 ролей у таких режиссёров, как Дино Ризи
, Дамиано Дамиани
, Антонио Пьетранджели
, Луиджи Коменчини
, Лина Вертмюллер
, Этторе Скола
и Йос Стеллинг
. Он создал запоминающиеся образы в картинах «Операция "Святой Януарий"
», «Отвратительные, грязные, злые
», «Я её хорошо знал
», «Палач
», «Ревущие годы
» и многих других. Поставил фильмы «Обнажённая женщина
» и «За полученную милость
».
Его дочь Нина
стала киноактрисой, а сын Лука
— режиссёром. Нино Манфреди не стало 4 июня 2004 года в Риме. За свою жизнь он был удостоен 27 престижных наград, среди которых приз Канн за лучший дебют, десять премий «Давид ди Донателло» и четыре «Серебряные ленты».
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