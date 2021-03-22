Александр Роднянский сделает семь сериалов вместе с «КиноПоиск HD»

«КиноПоиск HD» и компании Александра Роднянского AR Content и «Нон-Стоп Продакшн» договорились о стратегическом партнёрстве. Согласно заключённому долгосрочному соглашению, будет запущено в производство семь сериалов. К ним привлекаются международные партнёры, а рассчитаны они на внимание российской и мировой аудитории. В России сериалы выйдут эксклюзивно по подписке на КиноПоиск HD, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«У нас большой опыт производства и продвижения содержательного кино на международные рынки. Наши фильмы попадали на главные мировые фестивали, выигрывали самые престижные награды и выходили в прокат во многих странах, включая самую сложную для конкуренции — США. Теперь очередь за самым популярным сегодня контентом — сериалами. Сотрудничество с командой "КиноПоиска", активно завоёвывающей лидерство в России, позволит нам осуществить самые дерзкие творческие проекты. Немаловажно и то, что речь идёт о взаимодействии с огромной экосистемой "Яндекса", созданного в своё время усилиями всего лишь нескольких пассионарных людей и ставшим одной из лучших и крупнейших компаний Европы», —
прокомментировал продюсер Александр Роднянский
.
Первыми совместными проектами «КиноПоиска», «Нон-стоп Продакшн» и AR Content станут «Мёрзлая земля
» Валерии Гай Германики
и «Хэдшот
» Владимира Битокова
. Также в активной стадии производства находится сериал Корнелю Мундруцо
и Каты Вебер
о порноиндустрии в Восточной Европе Everybody’s Woman
, который сразу выйдет на английском языке.
«Современные сериалы для стримингов всё больше приближаются к кино. За их создание берутся продюсеры, режиссёры и артисты первой величины. Благодаря партнёрству со студиями Александра Роднянского подписчики "КиноПоиска" получат возможность увидеть качественные художественные высказывания в разных жанрах, а их авторы найдут своего зрителя», —
поделилась директор по контенту медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипук
.
Сюжет «Мерзлой земли» основан на журналистском расследовании о серийном убийце из Хакасии «Дорога в Аскиз
». Имена участников реальной истории и её место действия будут изменены. «Хэдшот» представляет собой сериал о киберспорте и профессиональных геймерах. Главный герой — увлечённый онлайн-шутерами старшеклассник Денис. Он привык побеждать в виртуальных боях, но в реальности дела у него не очень: нет друзей, зато полно проблем в школе и дома. Всё меняется, когда на помощь Денису приходит его дерзкий персонаж из видеоигр. Попав в мир большого киберспорта и прогеймеров, Денис впервые в жизни чувствует себя на своём месте. Оба сериала выйдут эксклюзивно на «КиноПоиск HD» в 2022-м.
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