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«Девушка, подающая надежды» и «Борат 2» отмечены премиями Гильдии сценаристов США

22 марта
2021 год

Новости кино >>
22 марта 2021
Гильдия сценаристов США (WGA) вручила свои награды в 73-й раз. «Девушка, подающая надежды» и «Борат 2» получили премию в двух главных номинациях. Имена лауреатов опубликованы на сайте WGA.

В номинации «Лучший оригинальный сценарий» победу одержала Эмиральд Феннелл за фильм «Девушка, подающая надежды». В этой категории также были заявлены «Иуда и чёрный мессия», «Зависнуть в Палм Спрингс», «Звук металла» и «Суд над чикагской семёркой».

«Девушка, подающая надежды» и «Борат 2» отмечены премиями Гильдии сценаристов США
фото: кадр из фильма «Борат 2»

«Борат 2» удостоился награды за «Лучший адаптированный сценарий». За победу в этой номинации боролись «Ма Рейни: Мать блюза», «Новости со всех концов света», «Одна ночь в Майами...» и «Белый тигр».

Лучшими сценаристами документального фильма были признаны Брайан Фогель и Марк Монро за ленту «Диссидент». В телевизионной секции наградами отмечены сериалы «Ход королевы», «Миссис Америка», «Корона» и «Тед Лассо».
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фильмы
Белый тигрБорат 2Девушка, подающая надеждыЗависнуть в Палм-СпрингсЗвук металлаИуда и чёрный мессияКоронаМа Рейни: Мать блюзаМиссис АмерикаНовости со всех концов светаОдна ночь в Майами...Суд над чикагской семёркойТед ЛассоХод королевы

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