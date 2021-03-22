«Девушка, подающая надежды» и «Борат 2» отмечены премиями Гильдии сценаристов США

Гильдия сценаристов США (WGA) вручила свои награды в 73-й раз. «
Девушка, подающая надежды
» и «
Борат 2
» получили премию в двух главных номинациях. Имена лауреатов опубликованы на
сайте WGA
.
В номинации «Лучший оригинальный сценарий» победу одержала
Эмиральд Феннелл
за фильм «Девушка, подающая надежды». В этой категории также были заявлены «
Иуда и чёрный мессия
», «
Зависнуть в Палм Спрингс
», «
Звук металла
» и «
Суд над чикагской семёркой
».
фото: кадр из фильма «Борат 2»
«Борат 2» удостоился награды за «Лучший адаптированный сценарий». За победу в этой номинации боролись «
Ма Рейни: Мать блюза
», «
Новости со всех концов света
», «
Одна ночь в Майами...
» и «
Белый тигр
».
Лучшими сценаристами документального фильма были признаны
Брайан Фогель
и
Марк Монро
за ленту «
Диссидент
». В телевизионной секции наградами отмечены сериалы «
Ход королевы
», «
Миссис Америка
», «
Корона
» и «
Тед Лассо
».
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