Кирилл Кяро и Павел Чернышёв проведут «Прямой эфир» с Кареном Оганесяном

Карен Оганесян приступил к съёмкам новой картины. Главные роли в ней сыграют Кирилл Кяро и Павел Чернышёв, для которого «Прямой эфир» станет дебютом в полнометражном кино. Согласно пресс-службе фильма, съёмки пройдут в марте и апреле в Москве и Осетии, а за производство отвечают кинокомпании «КАРГО», IRSNA media и «Мовсес фильм». На экраны кинотеатров и на цифровых платформах картина выйдет в конце 2021 года.
фото: пресс-служба фильма
«С Кириллом Кяро мы уже работали на проекте "Пассажиры". Он очень интересный артист и очень правдоподобный для меня. Это – основная задача: правдоподобно передать всё, что происходит с героем, и всё, что он пережил, чтобы зритель поверил в этого персонажа. Мне интересно было, и я давно хотел с Кириллом поработать. "Прямой эфир" — более эмоциональная вещь, чем "Пассажиры", и мне кажется, мы с ним ещё не всё сделали для зрителя, и что мы в этой истории покажем что-то новое. Мы долго искали парня на роль блогера, хотелось найти артиста с бешеной энергией, чтобы глаза горели, чтобы был какой-то азарт к жизни и к тому, что он делает. Мне кажется, не случайно он служит у Владимира Львовича Машкова, потому что мы с ним в этом плане тоже очень похожи, и нам очень часто нравится одно и то же. Я думаю, у этого парня много потенциала. "Прямой эфир" – его дебют в полнометражном фильме, и я надеюсь, что мы открываем новую звезду», — рассказал о выборе актёров Карен Оганесян.
По сюжету блогер-миллионник Егор (Чернышёв) в погоне за контентом отправляется на съёмки тест-драйва автомобиля в Кавказские горы. Всё выходит из-под контроля в тот момент, когда сотрудник автокомпании Александр (Кяро), помогающий Егору, случайно наступает на боевую мину, а Егор решает на этом хайпануть. Теперь, когда один борется за собственную жизнь, а второй за миллионные просмотры – каждый сам за себя. Но им вместе придется принять одно общее решение – чью смерть мы увидим в прямом эфире?
фото: пресс-служба фильма
По словам Кирилла Кяро, ему «всегда были интересны фильмы Карена Оганесяна. Я помню фильм "Я остаюсь" с Андреем Краско, "Домовой" с Константином Хабенским и Владимиром Машковым, потому что они всегда современны и рассказывают про наш сегодняшний день, они поднимают вечные темы и сняты всегда очень качественно, красиво и в тренде. Карен берётся за разные жанры, но всегда в его фильмах будет место настоящим эмоциям. Когда я увидел фильм "Жизнь впереди", мне стало обидно, что я не оказался среди замечательного актёрского ансамбля. Потому что этот фильм про моё поколение, про кризис среднего возраста, и опять же всё это было рассказано ярко, смешно и в то же время тонко и современно. А в сериале "Игра на выживание" я видел сцены, которые не могу сравнить ни с одним кино. Карен ставит перед собой и группой такие задачи, которые сразу не знаешь, как выполнить. Это всегда эксперимент, и в нём хочется участвовать».
Актёр отметил, что его «персонаж не то, что интересен – передо мной стоит интересная, но, на первый взгляд, неподъёмная задача: сыграть незаметного человека, находящегося в критической, экстремальной ситуации, находящегося в ней довольно долго, и чем дальше она развивается, тем больше он в неё погружается. Сыграть человека с тяжёлой болью и чувством вины, человека, которому никогда не будет прощения, и чудом это прощение получившего. Это даже не интерес к роли, это некий актёрский вызов к персонажу».
«Я бы не сказал, что мой персонаж в "Прямом эфире" мне близок. Мой герой наглый, безбашенный, распущенный, невоспитанный, чего нельзя сказать обо мне. Однако, играть роль на сопротивление всегда круто! Он живёт только своими подписчиками, деньгами и машинами, больше у него ничего нет, и он ничем не интересуется. Я считаю, что уровень публичности актёра и блогера сравним: у каждого своя аудитория, свой зритель. Только актёр может расширять аудиторию своими новыми ролями, он разносторонен. А блогера смотрят за его интересы, если он изменит концепцию своего канала, то изменится и зритель. У Леонардо ДиКаприо зритель по всему миру, и он не изменится, а у узконаправленного блогера аудитория уйдёт, если он сменит свой контент», — считает актёр.
По словам автора идеи и основателя кинокомпании «Мовсес фильм» Беника Аракеляна, «эта история родилась около одиннадцати лет назад, когда я был студентом четвёртого курса ГИТИСа. Изначально у меня была идея снять фильм о человеке, который оказался один на один с природной стихией, рискуя потерять свою жизнь. Временами я возвращался к разработке этой истории, но сомневался в востребованности такого сюжета для широкого зрителя. К окончательной версии я пришёл весной прошлого года, во время самоизоляции. Мы все сейчас живём в мире социальных сетей. В бесконечной погоне за лайками, просмотрами и комментариями мы перестали слышать наших близких, друзей, потому что даже когда сидим с ними за одним столом, не расстаёмся с телефоном, листая ленту инстаграма. У людей появился новый культ – лайк, а большинство современных подростков мечтают стать известными блогерами. Конечно, это не может не беспокоить! Так родилась окончательная идея фильма – через призму сюжета показать человека, который фанатично живёт в своём виртуальном мире, и его волнуют только лайки и мнение подписчиков. Посмотреть, как он себя поведёт, попав в экстремальную ситуацию, оказавшись наедине с природой в реальной жизни».
фото: пресс-служба фильма
Оганесяна сценарий «привлёк актуальностью – сейчас встречается очень мало историй, в которых судьба героя меняется буквально в течение одного дня. Когда Беник поделился со мной этой идеей, я сразу понял, что и как хочу снять. Мне интересно показать, что происходит, когда герои оказываются в ситуации выбора, при этом на одной чаше весов – лайки в социальной сети, а на другой – человеческая жизнь. Сегодня тема фильма актуальна как никогда».
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