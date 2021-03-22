Кирилл Кяро и Павел Чернышёв проведут «Прямой эфир» с Кареном Оганесяном

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«Девушка, подающая надежды» и «Борат 2» отмечены премиями Гильдии сценаристов США

Александр Роднянский сделает семь сериалов вместе с «КиноПоиск HD»

22 марта

Исполнилось 100 лет со дня рождения Нино Манфреди

Выдающегося итальянского актёра, режиссёра, сценариста и писателя не стало в начале нулевых.