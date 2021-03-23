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Никита Ефремов станет «Здоровым человеком»

23 марта
2021 год

Новости кино >>
23 марта 2021
В Москве начались съёмки второй полнометражной работы Петра Тодоровского «Здоровый человек», сценарий к которой он также написал сам. Художественным руководителем фильма выступит сценарист и режиссёр Борис Хлебников, продюсерами являются Валерий Федорович и Евгений Никишов. Главные роли достались Никите Ефремову и Ирине Старшенбаум. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, отвечающей за производство картины.

Никита Ефремов станет «Здоровым человеком»
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

«"Здоровый человек" – история о нравственном беспокойстве, – говорит Пётр Тодоровский. – В первый съёмочный день я испытал панику и ужас, как всегда. И промёрз, потому что снимали сцену на катке в минус 15. Ира Старшенбаум и Никита Ефремов – замечательные актёры, и они очень точно попадают в типажи, описанные в сценарии. И я очень рад, что они заинтересовались нашей историей».

По сюжету, преодолевая кризис среднего возраста и оказавшись свидетелем чужой трагедии, ведущий спортивных новостей Егор Тихонов становится волонтёром. Он помогает матерям больных детей в раковом отделении, ищет потерявшихся людей вместе с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Но обретение новой жизни дорого обходится Егору: он лишается работы, чуть не разводится с женой. И всё чаще спрашивает себя, настолько ли он сильный человек, чтобы пройти свой путь до конца.

Никита Ефремов станет «Здоровым человеком»
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

Главную роль Егора Тихонова, в моменте отказавшегося от привычного комфорта жизни ради помощи другим, сыграет Никита Ефремов.

«Меня сразу в сценарии что-то зацепило, но я не мог понять что. Мне потребовалось прочитать его несколько раз, чтобы он в меня проник. У меня даже было отторжение в начале, возможно, подсознательно я узнал какие-то свои части, которые в себе не до конца принимаю, – отмечает Ефремов. – Проблемы, которые волнуют моего героя, как он находит контакт со своими чувствами и как его от этого начинает разносить куда-то не туда, вплоть до того, что он уже не держит свою жизнь, она начинает разваливаться – этот переход от головы к чувствам – меня очень заинтересовал. У меня замечательные партнёры – Женя Ткачук, Ира Старшенбаум, Даша Балабанова. С Петром Валерьевичем Тодоровским у нас уже был сериал "Полёт" и, безусловно, с ним очень интересно работать. От съёмок и от себя я жду, что это будет очень кайфовый процесс и, возможно, мы сделаем что-то, что поможет людям безопасно прожить какие-то свои экстремальные чувства».

Никита Ефремов станет «Здоровым человеком»
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

Ирина Старшенбаум исполнит роль Майи, жены Егора Тихонова, молодой, привлекательной женщины с двумя детьми, которую метания мужа тоже заставят выйти из зоны комфорта.

«С Петром Тодоровским я хотела поработать давно, но как-то не получалось сделать это раньше. Поэтому я особенно счастлива, что мне удалось попасть именно в эту историю. Это действительно уникальный материал, история о честности, о том, как сделать себя лучше, как работать над собой и жить в этом мире. Для меня вызов – сыграть жену с двумя детьми, которая пытается спасти брак. При этом оба героя эгоистичные, потерявшиеся в той уютной и успешной действительности, но не понимающие, куда идут и для чего живут. Я очень рада столкнуться с таким материалом и прожить его, хотя это большая ответственность. Хорошо, что мы с Никитой большие друзья, и та степень близости, что у нас есть, помогает на площадке», — рассказала актриса.

Никита Ефремов станет «Здоровым человеком»
фото: пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production

За визуальную составляющую «Здорового человека» отвечают оператор-постановщик Глеб Филатов, художник-постановщик Александра Кузнецова, художник по костюмам Полина Гречко и художник по гриму Анастасия Эсадзе. Съёмки продлятся до мая. К выходу фильм запланирован в 2023 году.
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Никита Ефремов станет «Здоровым человеком» фотографии
Никита Ефремов станет «Здоровым человеком» фотографии
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