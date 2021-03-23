Продолжение «Налёта» телезрителям покажут в начале апреля

По словам Карена Оганесяна, «во втором сезоне история логически завершится. 16 серий (1 и 2 сезона) — это серьёзный большой труд артистов, где мы полноценно увидим их персонажей. Все герои разные. Персонаж Владимира Машкова — лидер команды, волк-одиночка, но он будет меняться на протяжении всего фильма. Романтика ему не чужда, и у героя будет ни одна любовная сцена. Александр Паль играет, с одной стороны, "парня из нашего двора", но бунтаря. Герой Дениса Шведова — человек, который разрывается между работой и семьёй. А Лукерья Ильяшенко всех удивит, у неё очень непростая драматическая роль».
«Карен Оганесян — один из лучших режиссёров, с которыми я встречался, — считает исполнитель роли майора Олега Каплана Владимир Машков. — То, что он взялся за эту историю с таким воодушевлением, для меня было первым поводом для принятия решения сниматься в этом сериале. Луша Ильяшенко, Денис Шведов и Саша Паль — крайне талантливые люди. Это новое поколение актёров, у которых природное чувство правды. Ко второму сезону наши персонажи очень глубоко зарылись в историях, которые их окружают. И, вы знаете, выбираться из этого вороха — как выбираться из паутины насекомому. Тем более, что, как ни ужасно, какие-то "острые" события в нашей жизни притягивают ещё более "острые", а потом всё сталкивается и получается коллапс. Сложно, но за этим нравится наблюдать. Мой герой любит свою профессию, работает качественно. У меня есть товарищи-следователи, так вот каждый их день состоит из неприятностей других людей. Каждый день ты встречаешься с чужими потерями, болью — для этого нужно иметь определённый характер».
Концовка первой части сериала завершилась провалом группы Каплана. Герой Машкова угодил в тюрьму, а его верные сотрудники были уволены из полиции. Карпенко (Шведов) начал работать на автозаправке, Вачевский (Паль) мается без дела и распродаёт любимые вещи, Оксана (Ильяшенко) полна решимости восстановить справедливость и продумывает план побега бывшего начальника из тюрьмы. Чёрная полоса их жизни сменится на белую: опытной команде предлагают вернуться на службу для спецзадания, где главным лицом выступит Каплан. Герою Машкова предстоит совершить побег из тюрьмы вместе с преступником, который может вывести полицию на след крупной группировки контрабандистов.
фото: пресс-служба Первого канала
«Персонажи во втором сезоне повзрослевшие, немного уже надломленные. Второй сезон, как не парадоксально, для Оксаны будет более романтическим. Герои в фильме, как и в жизни, не отрицательные и не положительные, в определённых ситуациях они проявляются по-разному. Оксана – женщина-полицейский, такая цельная натура с железным стержнем. По-моему, она не улыбается в принципе», — рассказала о своей героине Лукерья Ильяшенко.
Съёмки «Налёта» проходили более полугода в Калининграде. Город был выбран неслучайно – хотели добиться как можно более «отвлечённого» пространства. Калининград очень кинематографичный город — размеренный, лишённый суеты и полный мрачного очарования. Среди локаций были выбраны и частные дома, и заброшенные заводы, и ГЭС, и эллинги, и даже порт. А одну из ключевых сцен снимали на Куршской косе. Полицейский же участок выстроили в одном из цехов заброшенного завода. «Калининград действительно играет огромную роль в "Налете", он создаёт гнетущую и тёмную атмосферу. Я не могу представить другой город, который так же хорошо подходил к этой истории, он отражает состояние главных героев», — вспоминает Ильяшенко.
фото: пресс-служба Первого канала
Криминальный триллер — это перестрелки, погони, взрывы, и здесь очень важна реалистичность. Практически все трюки, в том числе опасные, выполняли сами артисты, каскадёры делали только самые сложные вещи. В частности, герой Александра Паля ездил на мощном мотоцикле. Александр ни один месяц тренировался в мастерстве вождения и сам снимался без дублёра.
«Мой герой — оперативник, взбалмошный, безрассудный, любящий женщин, очень часто злоупотребляющий их вниманием. Слишком буйно он вёл себя в первом сезоне, и жизнь подкосила его. Столько событий произошло в первом сезоне: погибают близкие. Он понимает, что не так безрассудно в жизни, он меняется, понимает, что жизнь не долговечна», — говорит Паль, сыгравший лейтенанта Фёдора Вачевского.
фото: пресс-служба Первого канала
В продолжении сериала по сюжету герой Паля получает боевую травму. Каждое утро гримёры накладывали артисту гипс, состоящий из двух частей. Весь день Александр снимался с забинтованной рукой и только вечером эту конструкцию разбирали.
Всех актёров учили обращаться с оружием, правильно держать пистолет, бежать и стрелять одновременно и, конечно же, правильно падать. Денис Шведов с большой теплотой вспоминал легендарного спецназовца Дядю Мишу, который научил их полицейским умениям в кратчайшие сроки, чтобы не чувствовалось никакой фальши.
фото: пресс-служба Первого канала
«Было бы странно, если бы персонажи не менялись особенно на протяжении двух сезонов. Если говорить о моём персонаже, то он отвечает в этом сериале за грубую мужскую силу и семейные ценности», — поведал о своём герое Шведов.
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