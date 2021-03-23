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Володе Яковлеву посвятили сериал «Милиционер с Рублёвки»

23 марта
2021 год

Новости кино >>
23 марта 2021
Весной к зрителям вернутся Володя Яковлев и его демоны с Рублёвки. ТНТ и сценарист Илья Куликов перенесли героев «Полицейского с Рублёвки» в 90-е, когда полиция была милицией, Рублёвка только застраивалась элитными домами, а кино на видеокассетах продавали в уличных палатках – комедийный сериал «Милиционер с Рублёвки» расскажет о молодости оперативника Яковлева, которого сыграл Артём Сучков. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Сюжет «Милиционера с Рублёвки» развивается в 1994 году, когда выпускник высшей школы милиции Володя Яковлев получает назначение на Рублёвку. Оперативник всегда работает в связке со следователем, и именно так Яковлев знакомится с Гудковой – уже тогда очень странной, но не такой потерянной для мира, какой мы её знаем по «Полицейскому с Рублёвки». Вдвоём они расследуют важные, но довольно сомнительные дела – то ищут банду пиратов, снимающих вторые части к культовым боевикам, то выясняют, кто украл чемодан с билетами «МММ». Помогает им в этом брат Яковлева, который ещё подростком знал, что ему предстоит работать в службе безопасности, а не в какой-то там милиции.

Володе Яковлеву посвятили сериал «Милиционер с Рублёвки»
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В первом сезоне сериала-приквела 16 серий. Каждая из них посвящена конкретному явлению девяностых. Дух того времени передают с помощью отсылок, новостных сюжетов, архивных видео, старых песен и картинки с VHS-фильтром. Вместе с историческими элементами в сюжет добавили связок с «Полицейским с Рублёвки», поэтому именно на службе в милиции Яковлев получит первую взятку, узнает, что такое «пропеллер», нахватается своих коронных фразочек и обретёт страхи, которые будут преследовать его вплоть до событий 2016-го.

По словам Ильи Куликова, «90-е были годами детства и молодости, и тогда вся происходящая дичь воспринималась по-другому. Мы собрали весь абсурд эпохи и накинули на него флёр сказочности, сделав мир, в котором ничего плохого произойти не может. "Милиционер с Рублёвки" – до абсурда смешная история, развивающаяся в ностальгической атмосфере, где есть малиновые пиджаки, игровые приставки, продовольственные палатки возле метро, лотереи и видеопрокатное кино. Все мы увидим, из чего складывался тот самый Яковлев. Хоть это и сериал-приквел, Володя в нём легко узнаётся – по повадкам, словечкам и прочим атрибутам. У "Милиционера с Рублёвки" очень тесная связь с теми частями, которые уже выходили в эфир».
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№ 1
Даша Лучик   23.03.2021 - 15:00
Господи, опять 90-ые... Что-то уже слишком большой хайп вокруг того времени читать далее>>
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Володе Яковлеву посвятили сериал «Милиционер с Рублёвки» фотографии
Володе Яковлеву посвятили сериал «Милиционер с Рублёвки» фотографии
Володе Яковлеву посвятили сериал «Милиционер с Рублёвки» фотографии
Володе Яковлеву посвятили сериал «Милиционер с Рублёвки» фотографии
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