Фильмы «Последняя "Милая Болгария"» Федорченко и «Паркет» Миндадзе примут участие в 43-м ММКФ

Оргкомитет смотра частично раскрыл конкурсную программу, которая составлена на 90%. Среди участников основного конкурса оказалась картина Алексея Федорченко «Последняя "Милая Болгария"», созданная по мотивам книги Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Компанию российскому фильму составят «Кровопийцы» Юлиана Радльмайера, китайская «Кофейня в поле» Сяофаня Ши, «Голубое сердце» кубинца Мигеля Койулы, «Сын» Нушин Мераджи из Ирана и «Равнодушные» итальянца Леонардо Гуэрры Сераньоли.
«Паркет» Александра Миндадзевключён в программу «Восемь с половиной фильмов». В секцию также попали вьетнамский «Вкус» Ле Бао, «Случайность и догадка» Рюсукэ Хамагути, «Лес, я везде тебя вижу…» Бенедикта Флигауфа, «Кометы» корсиканского режиссёра Паскаля Таньяти и «Мисс Маркс» Сузанны Никктярелли.
В конкурсе документального кино будет восемь картин, включая российский фильм «Дуров» Родиона Чепеля, который является первой биографией создателя социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павла Дурова.
Фестиваль, как и в 2020 году, пройдёт с пандемийными ограничениями. «Маски, перчатки, дистанция, ограничения количества людей в зале сохраняются. Это по-прежнему превращает нас в героев, которые в этих условиях хотят сделать фестиваль достаточно интересный и разнообразный. Фильмов много, предложений много. Но сложности связаны с гостями», — отметил программный директор смотра Кирилл Разлогов на пресс-конференции, посвящённой ММКФ.
фото: кадр из сериала «Контейнер»
Второй год подряд партнёром фестиваля выступит START. По словам программного директора видеосервиса Михаила Клочкова, в этом году на ММКФ состоится спецпоказ сериала «Контейнер». В числе внеконкурсных программ будет «Итальянское кино. Возвращение классики», в рамках которой покажут оцифрованные и восстановленные копии выдающихся итальянских картин, предоставленные фестивалю ведущими синематеками страны.
ММКФ также представляет обновлённую программу «Кинорежиссёрки нашего времени», фильмы-участники которой рассказывают о современности с разных позиций и культур — с позиции критики, страдания, любви, предубеждений, надежды, мистицизма и богоискательства. В специальную программу «Женское кино Израиля» вошли работы женщин-режиссёров, имеющих разное происхождение (светское, религиозное, еврейское, арабское, ашкеназское, мизрахи, русское), которые показывают израильское общество во всём его многообразии.
фото: кадр из фильма «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно»
Фильмы, представленные в традиционной программе ММКФ «Эйфория», будут связаны с пандемией и как её следствием – режимом изоляции. Программу «Фильмы, которых здесь не было» откроют «Последние слова» Джонатана Носситера из «списка» не проводившегося в прошлом году Каннского фестиваля. В рамках программы также планируется показ одного из самых нашумевших фильмов «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» румынского режиссёра Раду Жуде, который выиграл «Золотого медведя» на международном Берлинском кинофестивале. В этом году вернётся программа сериалов под названием «Первые серии. Раунд второй». Также будет отдельная программа, посвящённая аквамюзиклам и их главной «повелительнице» Эстер Уильямс, которой в этом году могло бы исполниться 100 лет.
Согласно ТАСС, одной из площадок Московского международного кинофестиваля в текущем году станет отреставрированный кинотеатр «Художественный».
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