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Скончался голливудский актер Джордж Сигал

24 марта
2021 год

Новости кино >>
24 марта 2021
Американский актер, двукратный лауреат премии «Золотой глобус» Джордж Сигал скончался в возрасте 87 лет. Жена артиста Сони Сигал сообщила Deadline, что он ушел из жизни от осложнений после коронарного шунтирования.

Скончался голливудский актер Джордж Сигал
фото: Chris Pizzello/AP

Джордж Сигал родился 13 февраля 1934 года в Нью-Йорке. Он окончил Хаверфордский колледж и Колумбийский университет, где принимал участие в студенческих спектаклях. С 1956 года стал выступать на профессиональной сцене и телевидении. В кино пришел в начале 1960-х.

За время своей карьеры артист снялся более чем в ста кинопроектах. Самые известные из них — «Кто боится Вирджинии Вульф?», «С шиком», «С леди так не обращаются», «Кабельщик», «Последняя супружеская пара в Америке», «Американский папаша».

С 1990-х Сигал в основном играл в телесериалах. За роль в «Журнале мод» его дважды номинировали на «Золотой глобус». Последним проектом артиста стал ситком «Голдберги», в котором он снимался с 2013 года.
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