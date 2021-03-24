Скончался голливудский актер Джордж Сигал

Американский актер, двукратный лауреат премии «Золотой глобус» Джордж Сигал скончался в возрасте 87 лет. Жена артиста Сони Сигал сообщила Deadline, что он ушел из жизни от осложнений после коронарного шунтирования.
фото: Chris Pizzello/AP
Джордж Сигал родился 13 февраля 1934 года в Нью-Йорке. Он окончил Хаверфордский колледж и Колумбийский университет, где принимал участие в студенческих спектаклях. С 1956 года стал выступать на профессиональной сцене и телевидении. В кино пришел в начале 1960-х.
С 1990-х Сигал в основном играл в телесериалах. За роль в «Журнале мод» его дважды номинировали на «Золотой глобус». Последним проектом артиста стал ситком «Голдберги», в котором он снимался с 2013 года.
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