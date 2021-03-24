Весенний кинорынок Potential Project Market пройдет в формате онлайн-лаборатории

Ежегодный кинорынок Potential Project Market пройдет c 19 по 25 апреля в формате творческой онлайн-лаборатории. Она станет предварительным этапом отбора и подготовки проектов для участия в осеннем маркете, сообщает пресс-служба продюсерского центра Potential.
фото: Пресс-служба продюсерского центра Potential
Цель организации Potential Lab — доработка с перспективными авторами их историй. Программа лаборатории будет разделена на два блока. С 19 по 23 апреля состоится интенсивный курс, включающий в себя лекции и индивидуальные консультации. 24 апреля по итогам курса пройдет питчинг. В жюри войдут редакторы продюсерского центра Potential и представители различных кинокомпаний.
К рассмотрению допускаются не готовые сценарии, а заявки и тритменты. Их прием продлится до 11 апреля. Полная программа Potential Lab 2021 будет объявлена дополнительно.
Помимо курса для авторов, все желающие смогут присоединиться к деловой программе форума, в рамках которой состоятся лекции и обсуждения об актуальных трендах в кинопроизводстве.
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