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Весенний кинорынок Potential Project Market пройдет в формате онлайн-лаборатории

24 марта
2021 год

Новости кино >>
24 марта 2021
Ежегодный кинорынок Potential Project Market пройдет c 19 по 25 апреля в формате творческой онлайн-лаборатории. Она станет предварительным этапом отбора и подготовки проектов для участия в осеннем маркете, сообщает пресс-служба продюсерского центра Potential.

Весенний кинорынок Potential Project Market пройдет в формате онлайн-лаборатории
фото: Пресс-служба продюсерского центра Potential

Цель организации Potential Lab — доработка с перспективными авторами их историй. Программа лаборатории будет разделена на два блока. С 19 по 23 апреля состоится интенсивный курс, включающий в себя лекции и индивидуальные консультации. 24 апреля по итогам курса пройдет питчинг. В жюри войдут редакторы продюсерского центра Potential и представители различных кинокомпаний.

К рассмотрению допускаются не готовые сценарии, а заявки и тритменты. Их прием продлится до 11 апреля. Полная программа Potential Lab 2021 будет объявлена дополнительно.

Помимо курса для авторов, все желающие смогут присоединиться к деловой программе форума, в рамках которой состоятся лекции и обсуждения об актуальных трендах в кинопроизводстве.
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