Весенний кинорынок Potential Project Market пройдет в формате онлайн-лаборатории

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Ему было 87 лет.

23 марта

Фильмы «Последняя "Милая Болгария"» Федорченко и «Паркет» Миндадзе примут участие в 43-м ММКФ

Первый включён в основной конкурс, а второй попал в программу «Восемь с половиной фильмов».