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Киану Ривз примет участие в экранизации собственного комикса

24 марта
2021 год

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24 марта 2021
Киану Ривз примет участие в экранизации собственного комикса под названием «BRZRKR». Актер исполнит главную роль в художественном фильме и озвучит аниме-сериал, сообщает Deadline.

Киану Ривз примет участие в экранизации собственного комикса
фото: deadline.com

В центре сюжета — бессмертный воин-полубог, который живет на Земле более 80 тысяч лет. Он был проклят и принужден совершать насилие. В наши дни герой начинает работать в правительстве США. Ему поручают дела слишком опасные и жестокие для кого-либо другого. Взамен он надеется получить правду о своем существовании и о том, как положить ему конец.

Вместе с Ривзом над комиксом работал американский писатель Мэтт Киндт, а иллюстрации создал художник Marvel Рон Гарни. Первый выпуск вышел 3 марта и уже разошелся тиражом в 615 тысяч экземпляров.

Производством фильма и аниме-сериала занимается Netflix. Ожидается, что экранизации расширят вселенную «BRZRKR».
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   24.03.2021 - 20:50
Вездесущий человечище! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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