Киану Ривз примет участие в экранизации собственного комикса под названием «BRZRKR». Актер исполнит главную роль в художественном фильме и озвучит аниме-сериал, сообщает Deadline.
фото: deadline.com
В центре сюжета — бессмертный воин-полубог, который живет на Земле более 80 тысяч лет. Он был проклят и принужден совершать насилие. В наши дни герой начинает работать в правительстве США. Ему поручают дела слишком опасные и жестокие для кого-либо другого. Взамен он надеется получить правду о своем существовании и о том, как положить ему конец.
Вместе с Ривзом над комиксом работал американский писатель Мэтт Киндт, а иллюстрации создал художник Marvel Рон Гарни. Первый выпуск вышел 3 марта и уже разошелся тиражом в 615 тысяч экземпляров.
Производством фильма и аниме-сериала занимается Netflix. Ожидается, что экранизации расширят вселенную «BRZRKR».
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