Эван Питерс сыграет серийного убийцу в сериале Райана Мёрфи

анонс

24 марта Киану Ривз примет участие в экранизации собственного комикса Он исполнит главную роль в фильме и озвучит аниме-сериал.

24 марта Весенний кинорынок Potential Project Market пройдет в формате онлайн-лаборатории Открыт прием заявок на участие.

24 марта Скончался голливудский актер Джордж Сигал Ему было 87 лет.