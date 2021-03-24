Эван Питерс сыграет серийного убийцу в сериале Райана Мёрфи

Эван Питерс исполнит главную роль в сериале Райана Мёрфи «Монстр: история Джеффри Дамера» (Monster: The Jeffrey Dahmer Story), который поведает об американском серийном убийце, сообщает Deadline.
фото: decider.com
В сериале историю Джеффри Дамера покажут глазами его жертв. Также создатели обратят внимание на полную некомпетентность правоохранительных органов, которые позволили убийце оставаться незамеченным долгие годы, вплоть до его ареста в 1991-м. Проект расскажет минимум о десяти таких случаях. Кроме того, речь пойдет о привилегиях белых людей.
Родителей Дамера сыграют Пенелопа Энн Миллер и Ричард Дженкинс. Ниси Нэш воплотит образ его соседки, безуспешно пытавшейся предупредить полицию и даже ФБР о подозрительном поведении убийцы. Шону Брауну досталась роль жертвы Дамера, которой удалось вырваться и сообщить следствию о местоположении маньяка, после чего он наконец был заключен под стражу. Пилотный эпизод поставит Карл Франклин. Премьера сериала состоится на Netflix.
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