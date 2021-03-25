Виталий Хаев и Надежда Сысоева перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку

фото: Пиар-служба фильма «Снегурочка» «Снегурочка против всех»
В центре сюжета оказывается 45-летний бизнесмен Евгений Васин (Воля). От других его наиболее отличают природный ум, благодаря которому он разбогател, и отвратительный характер, превращающий жизнь родных и подчиненных бизнесмена в настоящий ад. В новогоднюю ночь Васин сбивает на автомобиле Деда Мороза (Хаев) и вместо того, чтобы оказать помощь, крадет елку и уезжает. Наказание неминуемо. Дед Мороз переселяет душу Евгения в тело своей Снегурочки (Сысоева). Теперь в образе дедушкиной помощницы Васину придется разносить подарки всем тем, кого он обидел, унизил или оскорбил, посмотреть на себя со стороны и проверить, похожа ли его жизнь на сказку, которую Евгений себе рисовал.
фото: Пиар-служба фильма «Снегурочка» «Снегурочка против всех»
«Это одновременно и смешная комедия, к которым привыкли поклонники нашего творчества, и новогодняя притча в духе «Рождественской песни» Чарльза Диккенcа. Сюжет позволит посетителям кинотеатров и отдохнуть, и посмеяться, и подумать. При создании фильма мы вместе с Полиной и всей командой вдохновлялись как уже ставшими классическими новогодними семейными комедиями, так и развеселым духом наших собственных фильмов, которые стали большими хитами проката», — отметил Илья Куликов.
Съемки картины стартовали в феврале и завершатся в начале апреля. Премьера намечена на 30 декабря 2021 года.
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