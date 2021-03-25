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Виталий Хаев и Надежда Сысоева перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку

25 марта
2021 год

Новости кино >>
25 марта 2021
Павел Воля, Надежда Сысоева и Виталий Хаев снимаются в новогодней комедии «Снегурочка против всех». В качестве сценариста и продюсера проекта выступает Илья КуликовПолицейский с Рублевки»), сообщает пиар-служба фильма.

Виталий Хаев и Надежда Сысоева перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку
фото: Пиар-служба фильма «Снегурочка» «Снегурочка против всех»

В центре сюжета оказывается 45-летний бизнесмен Евгений Васин (Воля). От других его наиболее отличают природный ум, благодаря которому он разбогател, и отвратительный характер, превращающий жизнь родных и подчиненных бизнесмена в настоящий ад. В новогоднюю ночь Васин сбивает на автомобиле Деда Мороза (Хаев) и вместо того, чтобы оказать помощь, крадет елку и уезжает. Наказание неминуемо. Дед Мороз переселяет душу Евгения в тело своей Снегурочки (Сысоева). Теперь в образе дедушкиной помощницы Васину придется разносить подарки всем тем, кого он обидел, унизил или оскорбил, посмотреть на себя со стороны и проверить, похожа ли его жизнь на сказку, которую Евгений себе рисовал.

В фильме также заняты Настасья Самбурская, Оскар Кучера, Мария Пирогова и Павел Ворожцов. «Снегурочка против всех» стала режиссерским дебютом Полины Ануфриевой, ранее работавшей вторым режиссером над «Полицейским с Рублевки».

Виталий Хаев и Надежда Сысоева перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку
фото: Пиар-служба фильма «Снегурочка» «Снегурочка против всех»

«Это одновременно и смешная комедия, к которым привыкли поклонники нашего творчества, и новогодняя притча в духе «Рождественской песни» Чарльза Диккенcа. Сюжет позволит посетителям кинотеатров и отдохнуть, и посмеяться, и подумать. При создании фильма мы вместе с Полиной и всей командой вдохновлялись как уже ставшими классическими новогодними семейными комедиями, так и развеселым духом наших собственных фильмов, которые стали большими хитами проката», — отметил Илья Куликов.

Съемки картины стартовали в феврале и завершатся в начале апреля. Премьера намечена на 30 декабря 2021 года.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   25.03.2021 - 13:17
Ну, после второй части Полицейского с Рублевки - дно пробито, и хуже уже не бывает. Так что удачи! Как не надо - вы уже знаете! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Полицейский с Рублёвки

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Виталий Хаев и Надежда Сысоева перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку фотографии
Виталий Хаев и Надежда Сысоева перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку фотографии
Виталий Хаев и Надежда Сысоева перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку фотографии
Виталий Хаев и Надежда Сысоева перевоплотились в Деда Мороза и Снегурочку фотографии
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