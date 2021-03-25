«Земля кочевников» удостоена главной награды Гильдии продюсеров

Фильм «Земля кочевников» удостоен главной награды за продюсирование игрового кино на церемонии вручения 32-й премии Гильдии продюсеров Америки, состоявшейся в онлайн-формате. Список лауреатов опубликован в «Твиттере» PGA.
фото: К/ф «Земля кочевников»
У драмы Хлои Чжао появился большой шанс получить заветный «Оскар» за фильм года, так как мнения мнения членов Гильдии и Американской киноакадемии совпадали в 21-м случае из 31-го. Помимо прочего, на счету картины «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и «Золотой глобус».
В этом году награды в основных категориях распределились следующим образом. «Душа» одержала победу как лучший мультфильм. Среди документальных работ наградой отметили ленту «Мой учитель — осьминог».
Лучшим драматическим сериалом признана «Корона», а комедийным — «Шиттс Крик». В номинации «Лучший продюсер мини-сериала» победил «Ход королевы». Премия за продюсирование стриминг- или телефильма досталась «Гамильтону».
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