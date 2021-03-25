Кэри Фукунага поставит фильм по мотивам киберпанк-комикса «Токийский призрак»

Действие развернется в 2089 году, когда технологии полностью завладели миром и стали главным средством бегства от реальности. Безработные жители Земли готовы пойти на любые жертвы ради виртуальных наслаждений — будь то грабеж или убийство. Однажды главные герои Дебби Декай и Лед Дент получают задание, которое приводит их из нищего Лос-Анджелеса в последнюю свободную от технологий зону планеты — Национальный Сад Токио.
В работе над проектом примет участие автор комикса Рик Ремендер. Фукунага также выступит в качестве продюсера, а производством займется компания Legendary.
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